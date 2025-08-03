一圖揭永康仁德「怎麼淹了」　台南式曝：曾是深不可測的湖泊

▲台南市長黃偉哲2日清晨冒雨前往永康區崑山科大周邊視察積水情形。（記者林東良翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前因強烈對流雲系襲擊，導致台南市區多處積淹水。台南知名粉專2日貼出一張圖，科普永康大灣仁德容易淹水、及近年比較不會淹的原因，點出種種工程，讓「崑山水樂園」不再輕易開張，「透過歷史的記載，地理的面貌，也許我們更能了解自己家鄉的過去，知道現在的狀況，以及未來我們該怎麼做。」

粉專「台南式 Tainan Style」2日貼出圖片，「一張圖看懂為什麼永康大灣仁德容易淹水，然而近年來似乎比較不會淹了，是真的嗎？」文中先是提及大灣仁德幾百年前是一座深不可測的湖泊——鯽魚潭。鯽魚潭最早見於1685年《台灣府志》：「周圍大十里餘，深不可測，潭生鯽魚甚多」，在乾隆年間還被列為邑治八景之一。

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隨著1823年曾文溪改道，鯽魚潭的支流被阻，湖水逐漸改流三爺溪，最終流入二仁溪。原本的湖泊乾涸，留下肥沃土壤，變成農田。直到近代人口移入，建設擴張，水患問題才再度浮現，「當道路逐漸開闢、建築逐漸開發，越來越多人口遷入這片土地，原本可以防洪蓄水的區塊也漸漸消失了。」

因此，每逢大雨，永康大灣仁德一帶就成了容易積淹水的地方，因為這裡原本就是水該去的所在，「崑山水上樂園、中華醫事水上樂園，也成為以往每年颱風或暴雨來襲時必定限時開張的景點。」不過，近年來，該區淹水的頻率似乎下降了，這中間到底有什麼改變呢？

台南式指出，首先三爺溪整治計畫是一大關鍵。從護岸加高、河道拓寬、橋墩移除、建設抽水站，再到仁德、西灣滯洪池的設置，水患有了出口，「透過橋樑改建，將原本會阻擋三爺溪水流的橋墩移除，讓水流宣洩可以更順暢」，並提及仁德交流道與萬代橋的改建都屬整治計畫的一環。

另外，在三爺溪上中下游週遭也新建了許多抽水站，免得排水不及時，還有機器的力量可以加速將水抽到排水幹線中。最重要的「還地於水」，還有滯洪池的興建。仁德滯洪池、西灣里滯洪池的落成，讓大雨來襲時仍有地方可以暫存，這片原本就屬於水的土地，水終於也有了地方可以去。

種種工程讓「崑山水樂園」不再輕易出現，現在雖然雨下得又急又猛還是會淹水，但排得快，水退得也快。最後，台南式表示，鯽魚潭沒有消失，每逢劇烈降雨，它仍會換個面貌打招呼，「只期盼在極端氣候的衝擊下，未來我們依然能和平相處。」