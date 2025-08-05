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搭高鐵取款讓詐團撈千萬　港籍車手求饒「只是賺外快」下場慘

▲鹿港警分局逮捕蕭姓港籍車手。（圖／ETtoday資料照）

▲鹿港警分局逮捕蕭姓港籍車手。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

一名30多歲香港籍蕭姓男子持觀光簽證來台，自稱「虛擬貨幣商人」，利用高鐵一日跨縣市接單，短短兩天讓詐團收入高達千萬元。彰化一名男子面交50萬元落空後報警逮人。蕭男落網時還不斷哀求「我只是來賺外快」，但法官痛批他「跨海犯罪助長詐騙風氣」，判1年4月徒刑，8月7日起更延長羈押2個月。

據判決書指出，蕭男今年初以觀光名義來台，實際上是擔任詐騙集團車手。他在網路佯裝專業「幣商」，鎖定想投資泰達幣（USDT）的民眾，宣稱可協助操作獲利。彰化一名被害人被話術吸引，面交投資50萬元後，詐團又要求加碼30萬元，被害人驚覺有異報警。

警方調查發現，蕭男犯案時搭乘高鐵全台跑透透，最高紀錄一天接5單，每單抽取高額佣金，每日車馬費1.1萬元，集團總詐騙金額更超過千萬元。

▲鹿港警分局逮捕蕭姓港籍車手。（圖／ETtoday資料照）

▲鹿港警分局逮捕蕭姓港籍車手，從他身上搜出現金。（圖／ETtoday資料照）

蕭男被逮時當場崩潰，向警方哀求「我只是來打工賺外快的！」還辯稱不知道這是詐騙。法官審理時發現，他已自白犯行，且主動繳回犯罪所得1萬元，雖然30萬元詐款已歸還被害人，但仍有其他案件偵查中。

法官痛批，蕭男身為香港居民，卻跨海來台參與詐騙集團，不僅造成被害人財產損失，更助長犯罪氣焰，「無視政府掃蕩詐團決心」，因此判1年4月徒刑。辯護人雖請求緩刑，但法官認為他未賠償被害人、也未獲原諒，「仍有執行刑罰必要」。因蕭男在台無固定住處，且有共犯未到案，8月7日起延押2個月。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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