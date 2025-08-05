保護玉山杜鵑美景助環境永續　合歡東峰步道設人流計數器

▲人流計數器設置範例。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

合歡東峰步道沿線以每年5、6月的玉山杜鵑美景和豐富多樣的動植物生態資源著稱，假日經常出現大量人潮；林業保育署南投分署日前獲台灣山盟公益協會捐贈雙向人流計數器，未來將設置於合歡東峰步道登山口、記錄山友進出人數，透過公私部門合作，共同為環境保護與永續發展做努力。

林業署南投分署指出，合歡東峰步道位於花蓮縣秀林鄉，為該分署轄管的自然步道之一，全長約0.95公里、海拔3421公尺、百岳編號35號；步道沿線四季景色分明，更是玉山杜鵑族群最為集中之處，同時擁有多種珍稀鳥類和特有植物，深受遊客喜愛。

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▲人流計數器樣式。

南投分署與山盟公益協會於8月1日簽訂捐贈合約書，由該協會及和通集團捐贈雙向人流計數器，將更精準掌握每日遊客人數、作為管理步道的人流和環境負荷參考資訊，進而適切分配各項步道維護資源，以利未來擬定相關步道設施管理經營策略。

南投分署表示，本次合作將為合歡東峰步道的保護與管理帶來全新助力，希望通過政府與非營利組織的共同努力，能讓美麗的自然景觀得到更好的保護，同時也提供遊客更好的生態體驗。

▲▼合歡東峰步道入口處現況。