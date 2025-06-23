崇越盃自行車賽吸1600人塞爆武嶺　警籲主辦單位約制選手

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉清境農場、合歡山風景區等向來是熱門旅遊景點，6月下旬更有4場自行車賽事接續辦理，總人次將達3000人；參賽人數最多的崇越盃武嶺自行車挑戰賽已於今天早上登場，仁愛警分局指出，除已規劃警力執行交通疏導，也已建議主辦單位落實選手約制管理、遵守交通規則。

▲桃園市鐵人運動協會舉辦「崇越盃」武嶺自行車挑戰賽，參賽人數約1600人。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

仁愛分局表示，崇越盃武嶺自行車挑戰賽由桃園市鐵人運動協會主辦，參賽人數約1600人，今天早上大批單車車友湧上武嶺競技兼賞景，造成台14甲全線車流量暴增，武嶺停車場也車滿為患。

分局說明，該活動依規定提出申請，並經道安會報審議通過，路權機關公路局中區養工處埔里工務段亦同意辦理，不過仍造成其他用路人不便，該分局因此與主辦單位溝通，合力要求選手避免併排騎行等違規行為。

分局提醒，本月28、30日兩天清晨5時至下午2時另有「永不放棄」及「西進武嶺約騎」活動，該分局將要求主辦單位加派工作人員、約制活動選手遵守交通規則，亦將加強規劃警力執行交通疏導工作，建議民眾持續注意當日活動賽事及合歡山停車資訊，儘量避開活動時段，配合員警指揮，注意交通安全。