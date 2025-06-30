首創「高山暗空×觀光農場」導覽　清境地區星空導覽之夜7/1登場

▲全臺首創「高山暗空 × 觀光農場」導覽聯盟將於7月1日啟動。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

合歡山國際暗空公園鳶峰遊客中心與清境農場合作自7月1日起推出「清境地區‧星空導覽之夜」系列活動，首創「高山暗空 × 觀光農場」雙場域導覽聯盟，讓旅客在涼爽夜色中，感受知性與療癒兼具的星空體驗。

清境農場指出，仁愛鄉清境地區以高海拔、空氣清新和低光害特點聞名，全臺唯一獲國際暗空協會（IDA）認證的鳶峰遊客中心也是觀星地點首選，但山路蜿蜒狹窄及海拔太高，路況及高山症常讓人卻步；合歡山國際暗空公園因此將活動地點選於海拔約1750公尺、視野遼闊及交通方便的清境農場國民賓館。

導覽由合歡山鳶峰遊客中心天文館館長蕭秀珠、專業天文教師王文正，以及嘉義市天文協會前理事長莊明娟親自進行，引領參與者從星座辨識、天文故事到望遠鏡觀測，展開與宇宙對話的夜間旅程：晴天時將於戶外茶園仰望滿天繁星，捕捉劃過天際的流星與人造衛星，若遇雨天，活動將轉至室內會議廳舉行天文互動體驗，確保每位遊客都能獲得完整的星空探索旅程，也特別設計多樣化互動內容，包括隕石標本展示、星空任務挑戰、望遠鏡實作體驗等。

主辦單位表示，希望藉此豐富旅宿夜間活動，更推動清境成為全臺最具教育價值與療癒魅力的觀星旅遊熱點；預計每週四與週日晚間各舉行兩場導覽，分別於19:00與20:10登場，並採小團制限額報名，提升導覽品質與參與感，適合親子同遊、情侶約會或長輩旅遊，報名資訊請掃描活動QR Code，或洽LINE@清境觀星專屬帳號。