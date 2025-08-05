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川普轟購俄油將大幅提高關稅　印度反批「雙標」：將採反制措施

▲美國總統川普與印度總理莫迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與印度總理莫迪。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

針對美國與歐盟批評印度大量進口俄羅斯石油、間接為俄國提供戰爭資金，印度外交部今天嚴正回應，強調相關批評「不公正且不合理」，印度將捍衛自身國家利益與經濟安全。美國總統川普指控印度買進俄油後轉售，賺取巨大利潤，揚言大幅提高對印度關稅。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）透過聲明指出，國際社會對印度的指責毫無根據，並表示，「就跟任何主要經濟體一樣，印度會採取一切必要措施，維護國家利益和經濟安全。」然而，聲明並未進一步說明將採取哪些具體反制措施。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐洲逐步削減對俄羅斯的能源依賴，印度則轉而成為俄國石油主要買家之一。賈斯瓦解釋，印度購買俄油是在傳統供應鏈被歐洲搶購轉向後所做出的經濟選擇，並強調華府當時「積極鼓勵印度進口俄油，以穩定全球能源市場」。

印度也反批西方國家言行不一。聲明直指，歐盟與美國自身仍與俄羅斯維持龐大貿易關係，涵蓋能源、肥料、化學品、鋼鐵、機械與核能相關物資等，對印度的指責顯然屬於「雙重標準」。賈斯瓦強調，「揭露的真相是，正是那些批評印度的國家，放任自身與俄羅斯進行貿易。」

川普稍早則在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文，批評印度「大量購買俄羅斯石油，並以高價轉售圖利」，因此將提高對印度商品的關稅。根據目前白宮規劃，美國對印度商品課徵的關稅將自8月7日起由10%大幅調升至25%。

另一方面，歐盟與英國也持續尋求經濟手段迫使俄國停止戰爭，並於上月聯手下修俄羅斯石油出口價格上限，試圖削弱莫斯科當局財政來源。隨著全球地緣政治與經濟情勢持續緊張，印美之間的關稅與能源爭議預料將進一步升溫。

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