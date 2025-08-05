南韓外長：中國成周邊國家困擾　與美日合作遏制、駐韓美軍不縮編

▲南韓新任外交部長趙顯。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

南韓新任外交部長趙顯（Cho Hyun）近期赴美進行一系列高層會晤與媒體訪問，公開指出中國在東北亞地區「成為周邊國家的困擾」，並強調南韓的對外方針是同時與中國維持穩定良好的關係、並與美國與日本深化戰略合作，以共同應對中國對國際秩序的威脅。中方對此回應，強調與周邊國家都保持良好關係。

趙顯於7月31日在美國會晤國務卿魯比歐（Marco Rubio），雙方會後共同聲明強調美韓同盟「堅不可摧」，並重申對強化延伸嚇阻、防衛態勢及維護台海和平穩定的共同承諾。隨後趙顯接受《華盛頓郵報》專訪，指中國在南海與黃海的行為已造成鄰國困擾，甚至在南韓西海（黃海）擅自設置結構物，與首爾當局發生摩擦。他表示，「中國在經濟上已是我們的競爭對手，我們對中國的崛起與挑戰保持警惕。」

趙顯進一步指出，制衡中國不應僅靠單一國家，而應透過美日韓三方合作，並向中國喊話，「我們希望維持良好關係，也期待中國能在區域議題上展現出遵守國際法的姿態。」他也強調，「因應地緣政治挑戰不僅對南韓重要，對美國也至關重要。」

針對駐韓美軍議題，趙顯表示雙方雖然有協商，但他不擔心美軍撤離，「我們相信駐韓美軍會像現在一樣繼續存在，其角色也不會改變」。他還透露，此次與多位美國參議員會談，對方都保證美軍部署不會有變化。

對於外界質疑南韓是否受到美國總統川普以關稅為手段施壓，趙顯則認為川普政府目的是修正貿易不平衡，並非特別針對南韓。他指出，南韓有能力在減少對美順差的同時，持續保持在製造業領域的領先地位。

趙顯對中國的強硬言辭引起北京關注。中國駐韓大使館於4日發表聲明，反駁趙顯言論，稱中國與周邊國家關係良好、穩定，絕大多數國家仍視與中國的友好合作為外交優先方向。聲明並指出，自南韓新政府成立以來，雙方互動積極，致力於提升中韓戰略合作夥伴關係。