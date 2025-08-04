領2630萬元下鄉退休！60歲男「每晚吃泡麵」悔爆　不懂下廚妻離子散

▲位於日本東北地方秋田縣的農田。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本一名60多歲的男性，原先在東京某中堅企業擔任高層主管，最後他決定實踐夢想，領完退休金後帶著1億3000萬日圓（約新台幣2630萬元）回到位於東北的老家，原以為鄉村的田園生活會過得十分安逸自在，豈料最後夢想卻敵不過現實，換來妻離子散的下場，更因自己不會做家事，每天只能吃泡麵過日子。

根據日媒《The Gold Online》，60歲的男性山田徹（化名）原先在東京某中堅企業擔任高層主管，在38年的職場生涯中從小員工開始爬起，直到數年前才晉升至主管的位置，他和妻小住在東京都內某棟高層公寓，原本公司規定的主管級退休制度為70歲，即便在公司多次慰留，他卻仍執意退休。

山田徹來自東北地方某座小城市，年輕時便前往東京求學、就業、共組家庭，儘管他並非討厭東京嘈雜密集的人群與噪音，但他相當懷念幼年時所遊歷的山川、各地方的祭典以及簡單樸素的日常生活，因此他懷抱著退休後「返鄉Long Stay」的夢想，在靜謐的環境下過著滿意的退休生活。

如今步入晚年生活，山田徹早已是「父母雙亡」，故鄉的老家閒置多年，不過幸好曾交由業者打理。因此，他決定在離開公司後，帶著5000萬日圓的退休金、加上8000萬日圓的儲蓄，和58歲的妻子佳子（化名）一同前往東北老家度過優閒的晚年生活，而他對於自己裝修住家的技術相當有自信。

理想很豐滿，現實很骨感！儘管妻子平常的嗜好是做手工，但她出生後從小到大都在東京居住，早已過慣都市生活，24小時營業的店家、由電車路線所組成複雜卻便利的交通網，她對丈夫山田徹感嘆，「我認為回到鄉下其實很不錯，我也非常喜歡，但是到鄉下定居卻是另外一回事。」

於是，佳子向山田徹提議「卒婚」，雖仍維持法律上的婚姻關係，但雙方決定各自展開獨居生活，彼此不干預對方的人生。

本該以為回鄉後的退休生活相當充實，但山田徹在完成老家的裝潢工程後，卻敗給了煮飯、洗衣服、打掃等工作，因為他過去總是將家事丟給妻子一個人做，根本不懂得怎麼下廚、拿菜刀，最後他只能開車前往15分鐘路途的超市，儘管他仍下定決心下廚煮飯，最後卻仍敗給現實生活中繁瑣的家事，每天晚餐只靠吃泡麵、便當過活。

山田徹一滑手機後，發現待在東京的妻子生活過得相當充實！妻子開了一間手工教室，平常總是被許多學生圍繞，看起來過得相當幸福，而他只能待在偏僻的鄉下，靠著傳Line訊息和妻子連繫，至於在東京工作的2個兒子，更是幾乎不曾過問。他難以宣洩內心的孤獨，不禁感慨道，「怎麼他們少了我一個人，反而過得更幸福？」