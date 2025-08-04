　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

領2630萬元下鄉退休！60歲男「每晚吃泡麵」悔爆　不懂下廚妻離子散

▲▼位於日本東北地方秋田縣的農田。（圖／VCG）

▲位於日本東北地方秋田縣的農田。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本一名60多歲的男性，原先在東京某中堅企業擔任高層主管，最後他決定實踐夢想，領完退休金後帶著1億3000萬日圓（約新台幣2630萬元）回到位於東北的老家，原以為鄉村的田園生活會過得十分安逸自在，豈料最後夢想卻敵不過現實，換來妻離子散的下場，更因自己不會做家事，每天只能吃泡麵過日子。

根據日媒《The Gold Online》，60歲的男性山田徹（化名）原先在東京某中堅企業擔任高層主管，在38年的職場生涯中從小員工開始爬起，直到數年前才晉升至主管的位置，他和妻小住在東京都內某棟高層公寓，原本公司規定的主管級退休制度為70歲，即便在公司多次慰留，他卻仍執意退休。

山田徹來自東北地方某座小城市，年輕時便前往東京求學、就業、共組家庭，儘管他並非討厭東京嘈雜密集的人群與噪音，但他相當懷念幼年時所遊歷的山川、各地方的祭典以及簡單樸素的日常生活，因此他懷抱著退休後「返鄉Long Stay」的夢想，在靜謐的環境下過著滿意的退休生活。

如今步入晚年生活，山田徹早已是「父母雙亡」，故鄉的老家閒置多年，不過幸好曾交由業者打理。因此，他決定在離開公司後，帶著5000萬日圓的退休金、加上8000萬日圓的儲蓄，和58歲的妻子佳子（化名）一同前往東北老家度過優閒的晚年生活，而他對於自己裝修住家的技術相當有自信。

理想很豐滿，現實很骨感！儘管妻子平常的嗜好是做手工，但她出生後從小到大都在東京居住，早已過慣都市生活，24小時營業的店家、由電車路線所組成複雜卻便利的交通網，她對丈夫山田徹感嘆，「我認為回到鄉下其實很不錯，我也非常喜歡，但是到鄉下定居卻是另外一回事。」

於是，佳子向山田徹提議「卒婚」，雖仍維持法律上的婚姻關係，但雙方決定各自展開獨居生活，彼此不干預對方的人生。

本該以為回鄉後的退休生活相當充實，但山田徹在完成老家的裝潢工程後，卻敗給了煮飯、洗衣服、打掃等工作，因為他過去總是將家事丟給妻子一個人做，根本不懂得怎麼下廚、拿菜刀，最後他只能開車前往15分鐘路途的超市，儘管他仍下定決心下廚煮飯，最後卻仍敗給現實生活中繁瑣的家事，每天晚餐只靠吃泡麵、便當過活。

山田徹一滑手機後，發現待在東京的妻子生活過得相當充實！妻子開了一間手工教室，平常總是被許多學生圍繞，看起來過得相當幸福，而他只能待在偏僻的鄉下，靠著傳Line訊息和妻子連繫，至於在東京工作的2個兒子，更是幾乎不曾過問。他難以宣洩內心的孤獨，不禁感慨道，「怎麼他們少了我一個人，反而過得更幸福？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
374 1 9327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2高中生溺斃　倖存同伴悲痛：我們像一家人
獨／醫院保全變「地下院長」！劣行遭保鑣協會除名
36黑衣人攻進醫院！保全受傷住VVIP病房　過程曝光
快訊／河智媛老闆遭砍殺亡　合作夥伴震驚發聲
一家5口墜谷　14歲兒夢見媽媽「穿漂亮衣服在白色地方」
獨／侯沁潔委屈大哭！確定告警察：他賠不完

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女星牛仔褲廣告挨轟「白人至上」　川普反誇：我愛死啦

領2630萬元下鄉退休！60歲男「每晚吃泡麵」悔爆　不懂下廚妻離子散

亞洲最低！星國關稅稅率10％　專家：跨國企業可能考慮擴大產量

哈利王子20年前「扮納粹」下場超慘　辯稱：被威廉、凱特慫恿

日本唯一雄性虎鯨病逝　名古屋水族館不捨告別寶貝明星

體重25kg營養不良亡！加薩17歲少年「肋骨現形」心碎一幕曝光

台海開戰自求多福！蘋果谷歌特斯拉「援台可能性低」　美智庫給答案

正要帶遊客導覽　男員工突被「動物園逃脫豹攻擊」頸部爆血亡

活春宮！男女趁塞車「座位上激烈交纏」　司機傻眼：整台都在晃

巨額投資換降低關稅至15%　日相石破茂坦言：落實協議「更困難」

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

【工讀生出來！】貓咪學主人拉背　被發現還裝忙走開XD

【即刻救援】19歲熱血青年環島…台11線突被攔停！轉頭驚見「行李冒煙」傻眼

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

【摔車神反應】汽車疑搶快！騎士滑10公尺美技翻滾起身

女星牛仔褲廣告挨轟「白人至上」　川普反誇：我愛死啦

領2630萬元下鄉退休！60歲男「每晚吃泡麵」悔爆　不懂下廚妻離子散

亞洲最低！星國關稅稅率10％　專家：跨國企業可能考慮擴大產量

哈利王子20年前「扮納粹」下場超慘　辯稱：被威廉、凱特慫恿

日本唯一雄性虎鯨病逝　名古屋水族館不捨告別寶貝明星

體重25kg營養不良亡！加薩17歲少年「肋骨現形」心碎一幕曝光

台海開戰自求多福！蘋果谷歌特斯拉「援台可能性低」　美智庫給答案

正要帶遊客導覽　男員工突被「動物園逃脫豹攻擊」頸部爆血亡

活春宮！男女趁塞車「座位上激烈交纏」　司機傻眼：整台都在晃

巨額投資換降低關稅至15%　日相石破茂坦言：落實協議「更困難」

丹娜絲災後送暖　鄭銘謙關懷嘉義災區馨生案家

酪梨竟是油脂類！營養師教你聰明吃6大類食物最營養　

台灣文化登「大阪世博」首周吸1.6萬人次！旅日台店全力應援

AI角色也玩社群？馬斯克曝光Grok虛擬伴侶帳號陣容

特斯拉歐洲下架Model S、Model X兩車型　傳無導入小改款計劃

《PEAK》更新「吃人功能」　玩家餓慌變烤雞網笑：惡趣味拉滿

三金得主盧廣仲秒答應唱主題曲！　親曝與導演私交「都是淡江幫」

《防風少年》首款手遊「不良英雄譚」亮相　原作家親監、番外篇確定

陪同卓榮泰視察柳營修繕進度　黃偉哲：啟用廢校校舍收容災民

在野黨要求公開關稅談判細節　行政院：各國都遵循慣例簽保密協議

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

國際熱門新聞

中國急性傳染病　美國二級旅遊警告

俄軍愛滋感染率暴增2000％　報告揭原因

他找到漏洞「占地建國」當總統！

正妹搭廉航　「神力硬塞行李箱」過關網狂讚

南韓經濟崩潰！「溫水煮青蛙」中國逼入絕境

葡萄牙「全國警戒狀態」！熱浪飆44°C

日本猛暑多恐怖？這1物「熱到融化」

17歲錄取多所名校！父母擔心離家太遠竟隱瞞

男女趁塞車「激烈交纏」　整台車狂晃

點名台灣！專家：可能7日前與美達成協議

10歲兒護照過期　爸媽「狠心丟包」爽登機

21歲女遭「綁床虐殺」　刀刺全身丟包等死

體型和貓一樣大　民宅發現「56公分巨鼠」

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

更多熱門

相關新聞

從小看到大「台灣1用品爆紅」　日本人拜託幫買

從小看到大「台灣1用品爆紅」　日本人拜託幫買

一款台灣人從小看到大的「彩色邊條抹布」，竟在日本爆紅？有10年駐日經驗的記者福澤喬透露，一款使用木漿紗製成的抹布因實用性太強，被日本朋友拜託「一定要幫忙買回去！」文章曝光後，網友卻是評價兩極化，「容易臭，而且有一種滑滑的感覺」、「洗碗很去油」。

日唯一雄性虎鯨病逝　名古屋水族館不捨

日唯一雄性虎鯨病逝　名古屋水族館不捨

美關稅15%　石破茂坦言：落實協議「更難」

美關稅15%　石破茂坦言：落實協議「更難」

拒否黑柴躺到天黑　只移動上半身

拒否黑柴躺到天黑　只移動上半身

南韓經濟崩潰！「溫水煮青蛙」中國逼入絕境

南韓經濟崩潰！「溫水煮青蛙」中國逼入絕境

關鍵字：

日韓要聞日本退休生活

讀者迴響

熱門新聞

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

快訊／《請回答1988》宋英奎車內死亡！

「罷免歌」嗆五月天　大支回應了

中國急性傳染病　美國二級旅遊警告

即／台中男遭砍死身分曝！河智媛、禹洙漢的老闆

新青安變噩夢貸款縮水百萬　5寶媽：只能吞下違約金

台中知名建商爆全面停工　下游廠商證實被跳票

閩南狼開撕八炯！曝對話：要搞納粹革命

快訊／8縣市豪大雨特報　午後擴全台

「梅毒+愛滋」還無套女師半年！中油男慘了

不滿女友被性騷！台中41歲男埋伏怒殺詹智能

宋英奎驟逝享年55歲！

即／台中男超商購物遭埋伏「持利器狂刺」　宣告不治

達美樂提告必勝客！

遭爆「研究納粹煽動群眾」　八炯道歉了：被藍白貼標籤私下跟朋友自嘲

更多

最夯影音

更多

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面