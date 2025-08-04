　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

丹娜絲重創南台灣「33行動基地台待搶修」　中華電：10月底前復原

記者蘇晟彥／台北報導

丹娜絲颱風重創南台灣，4日交通部邀請NCC、中華電信等單位，進行「丹娜斯風災通訊中斷及復原過程與檢討及我國災後通訊搶救機制」報告，對此，針對通訊部分‵中華電信董事長簡志誠指出，在市話、寬頻、MOD部分，預計在5日進行障礙修復，但行動基地台等預計在10月底前全數修復完成。

▼丹娜絲颱風重創南台灣，中華電信表示行動基地台預計在10月底完成復原。（資料照／ETtoday）

▲丹娜絲颱風重創台灣烏腳病醫療紀念館，展區內部積水、家具傾倒，文物亟需搶救。（記者林東良翻攝，下同）

因應丹娜絲颱風所造成影響，三大行動通信業者已投入大量人力、資源進行災區之搶修作業，目前多數地區通訊已逐漸復原，但仍有部分地區因斷桿、鐵塔毀損或天線偏移、纜線受損等，雖以臨時工法設置基地臺(計50餘處)或調派行動基地臺車(簡稱行動車)搶修，惟因高度不足致與災前訊號涵蓋品質仍有落差。為有效改善通信品質NCC日前已促請三大行動通信業者，持續改善通訊品質。同時，為有效處理災區民眾反映電信服務未恢復情形，已請三大電信事業成立客服專線，專人優先處理申訴案件通報。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，在4日專題報告中，NCC代主委陳崇樹表示，目前每日都以行動基地台車在嘉南地區提供服務，3大電信均贈送受災戶免費通話數，也提出多重關懷方案，對此，根據中華電信統計，目前主要受災區台南、嘉義、雲林等，共有2141戶市話、764戶寬頻、33戶MOD、33站行動基地台待修復，但行動基地台預計到10月底才會全數修復完成，在市話、寬頻部分則會提前在5日就搶修完成。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
374 1 9327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／亂刀殺詹智能　兇手依殺人罪嫌被移送
活春宮！男女趁塞車「激烈交纏」　泰司機傻眼：整台都在晃
快訊／橫濱花火大會「發射船失火」　船上有2萬發煙火
蘿拉求「回鍋公司還債」　蔡阿嘎傻眼：公X小
快訊／高雄醫院遭「黑幫式攻擊」！主嫌聲押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

丹娜絲重創南台灣「33行動基地台待搶修」　中華電：10月底前復原

八炯仿納粹操作大罷免　網比對「德國在台協會3次譴責」：雙標

快訊／嘉義新增一校明日停止上課

快訊／暴雨重創山區！高雄宣布「桃源區」8/5停班停課

狂踢椅背講不聽！她暴吼1句「國小生大哭飆髒話」　網友力挺

台灣文化登「大阪世博」首周吸1.6萬人次！旅日台店全力應援

常見3手法盜走LINE！官方推「1功能」能自保　火速搶回帳號

她找工作發現「殘酷1事實」　網爆共鳴：一點鳥用都沒有

從小看到大「台灣1用品爆紅」　日本人拜託幫買！網兩派吵翻

搭機隔壁2孩哭鬧「忍不住摀耳朵」　家長跳針狂嗆：怕吵不要出門

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

【工讀生出來！】貓咪學主人拉背　被發現還裝忙走開XD

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

【即刻救援】19歲熱血青年環島…台11線突被攔停！轉頭驚見「行李冒煙」傻眼

【摔車神反應】汽車疑搶快！騎士滑10公尺美技翻滾起身

丹娜絲重創南台灣「33行動基地台待搶修」　中華電：10月底前復原

八炯仿納粹操作大罷免　網比對「德國在台協會3次譴責」：雙標

快訊／嘉義新增一校明日停止上課

快訊／暴雨重創山區！高雄宣布「桃源區」8/5停班停課

狂踢椅背講不聽！她暴吼1句「國小生大哭飆髒話」　網友力挺

台灣文化登「大阪世博」首周吸1.6萬人次！旅日台店全力應援

常見3手法盜走LINE！官方推「1功能」能自保　火速搶回帳號

她找工作發現「殘酷1事實」　網爆共鳴：一點鳥用都沒有

從小看到大「台灣1用品爆紅」　日本人拜託幫買！網兩派吵翻

搭機隔壁2孩哭鬧「忍不住摀耳朵」　家長跳針狂嗆：怕吵不要出門

亂刀殺詹智能「我砍人了」　兇手被移送低頭不說話…蜷縮上警車

新北髮藝工會八療義剪11年　超熱血行善團風雨無阻

丹娜絲重創南台灣「33行動基地台待搶修」　中華電：10月底前復原

蔡阿嘎討債蘿拉「挨酸薪水給太低」　本人急上火線吐3字

陳美鳳真的快70歲了！靠5招讓自己不老　網：我現在練還來得及嗎？

2025大稻埕夏日節煙火秀　新北忠孝碼頭周邊管制措施一次看

快訊／橫濱花火大會「發射船失火」活動急停　船上有2萬發煙火

虞書欣爆與8年老東家解約！　公司急滅火「是到期沒續」：祝福她

貨櫃船運市場下半年低迷　日本海洋網聯率先調降全年預測

國民老公8月初回歸！許光漢退伍日曝光　新片「留長髮」10月上映

【大哥是縱貫線教父】黑幫二把手猝逝2千人弔唁！警逮通緝犯

生活熱門新聞

「罷免歌」嗆五月天　大支回應了

閩南狼開撕八炯！曝對話：要搞納粹革命

快訊／8縣市豪大雨特報　午後擴全台

人資知道同事薪水　心裡怎麼想？網吐實話

這款台味甜品竟能當主食！醫：含超級澱粉

紀念章「蓋滿護照2頁」被拒出境！她愣：之前都可以

又有新颱風醞釀中！賈新興：預測路徑恐逼近台灣

中南部好慘！不敗教主「贊成普發」要捐弱勢

男喉嚨痛　就醫才知「4癌纏身」

阿婆拿筷子「插進煮麵鍋」殺菌！店家嚇傻

快訊／大雷雨炸5縣市　持1.5小時

長輩買星巴克插隊「狂問一輪咖啡」他不忍了　現場爆掌聲

為何一堆人不辦5G？　網曝1缺點

太平洋高壓要回來了　雨停時間曝

更多熱門

相關新聞

陳世凱捐1月所得挺災民　4陸海空企業接力捐千萬

陳世凱捐1月所得挺災民　4陸海空企業接力捐千萬

丹娜絲颱風加上西南風接力肆虐，連日豪大雨重創中南部，繼總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰宣布各捐出一個月薪資給震災專戶後，交通部長陳世凱也宣布捐1個月所得，中華電信、陽明海運、高鐵、華航也響應各捐新台幣1000萬元。

中華電信斷訊害「值班醫整晚守護理站待命」　醫：頭一次見到

中華電信斷訊害「值班醫整晚守護理站待命」　醫：頭一次見到

喊話卓榮泰快提NCC委員名單　洪孟楷：別只會騙iPhone、switch2買不到

喊話卓榮泰快提NCC委員名單　洪孟楷：別只會騙iPhone、switch2買不到

中華電信手機市話全不通

中華電信手機市話全不通

中華電信用戶手機不通　全台傳災情

中華電信用戶手機不通　全台傳災情

關鍵字：

中華電信

讀者迴響

熱門新聞

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

快訊／《請回答1988》宋英奎車內死亡！

「罷免歌」嗆五月天　大支回應了

即／台中男遭砍死身分曝！河智媛、禹洙漢的老闆

中國急性傳染病　美國二級旅遊警告

新青安變噩夢貸款縮水百萬　5寶媽：只能吞下違約金

台中知名建商爆全面停工　下游廠商證實被跳票

閩南狼開撕八炯！曝對話：要搞納粹革命

快訊／8縣市豪大雨特報　午後擴全台

「梅毒+愛滋」還無套女師半年！中油男慘了

達美樂提告必勝客！

詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金

不滿女友被性騷！台中41歲男埋伏怒殺詹智能

宋英奎驟逝享年55歲！

人資知道同事薪水　心裡怎麼想？網吐實話

更多

最夯影音

更多

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面