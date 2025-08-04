丹娜絲重創南台灣「33行動基地台待搶修」　中華電：10月底前復原

記者蘇晟彥／台北報導

丹娜絲颱風重創南台灣，4日交通部邀請NCC、中華電信等單位，進行「丹娜斯風災通訊中斷及復原過程與檢討及我國災後通訊搶救機制」報告，對此，針對通訊部分‵中華電信董事長簡志誠指出，在市話、寬頻、MOD部分，預計在5日進行障礙修復，但行動基地台等預計在10月底前全數修復完成。

▼丹娜絲颱風重創南台灣，中華電信表示行動基地台預計在10月底完成復原。（資料照／ETtoday）



因應丹娜絲颱風所造成影響，三大行動通信業者已投入大量人力、資源進行災區之搶修作業，目前多數地區通訊已逐漸復原，但仍有部分地區因斷桿、鐵塔毀損或天線偏移、纜線受損等，雖以臨時工法設置基地臺(計50餘處)或調派行動基地臺車(簡稱行動車)搶修，惟因高度不足致與災前訊號涵蓋品質仍有落差。為有效改善通信品質NCC日前已促請三大行動通信業者，持續改善通訊品質。同時，為有效處理災區民眾反映電信服務未恢復情形，已請三大電信事業成立客服專線，專人優先處理申訴案件通報。

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對此，在4日專題報告中，NCC代主委陳崇樹表示，目前每日都以行動基地台車在嘉南地區提供服務，3大電信均贈送受災戶免費通話數，也提出多重關懷方案，對此，根據中華電信統計，目前主要受災區台南、嘉義、雲林等，共有2141戶市話、764戶寬頻、33戶MOD、33站行動基地台待修復，但行動基地台預計到10月底才會全數修復完成，在市話、寬頻部分則會提前在5日就搶修完成。