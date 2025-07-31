喊話卓榮泰快提NCC委員名單　洪孟楷：別只會騙iPhone、switch2買不到

▲洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

中華電信今（31日）大故障，大批用戶無法撥打接聽，國民黨立委洪孟楷表示，NCC主委懸缺一年、委員名單至今未送，行政院長卓榮泰行行好，不要只有大罷免，只會騙國人iPhone可能買不到、switch2可能無法上市，實在難看。他直言，台南風災通訊修復緩慢、今早中華電信無預警大規模通訊停擺，這些都是NCC主管業務，就看還要多久，才能拿出讓外界信服的NCC委員名單。

洪孟楷表示，NCC主委懸缺一年、委員名單至今未送，卓院長行行好，不要只有大罷免，國家正事停擺，這才是人民最大的憤怒！

洪孟楷指出，7月31號，去年的今天，NCC陳耀祥任期屆滿，連同其他三位委員到任一起離職，到今天整整一年，四位委員懸缺至今，最離譜的是，過去長達近九個月，名單遲遲未送，所以立法院連排案審查都沒有辦法。整個政府心思除了大惡罷，還有人關心正事嗎？

洪孟楷指出，更不用說，早在三月總質詢，就已經直球對決詢問卓院長何時要送名單，當時一直講「儘速、最快月底送出、已經徵詢差不多了」，沒想到一拖再拖，就是擺爛。

洪孟楷大酸，只會騙國人iPhone可能買不到、switch2可能無法上市，但如今一一被打臉，自我矛盾的政治操作，實在難看。

洪孟楷提到，現在台南風災造成通訊修復緩慢，今天上午又傳出中華電信無預警的大規模讓用戶電話通訊停擺。這些都是NCC的主管業務，主委懸缺一年，造成主管機關無法發揮功能，緊盯業者，身為該提出名單卻一再拖延的卓院長絕對難辭其咎！

洪孟楷說，就看還要多久，才能拿出讓外界信服的公正客觀NCC委員名單。自己再次強調，提出的名單只要是獨立超然符合多數期待，自然會過關；但如果只想拿NCC來酬庸、當政治打手，國民黨一定嚴格把關。但追根究底，就請擺爛整整一年的卓內閣負責任先提出名單！讓立院審查。

▼NCC大樓（圖／林睿康記者攝）