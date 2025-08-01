陳世凱捐1月所得挺災民　4陸海空企業接力捐千萬

▲交通部長陳世凱(中)宣布捐一月所得協助災區。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

丹娜絲颱風加上西南風接力肆虐，連日豪大雨重創中南部，繼總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰宣布各捐出一個月薪資給震災專戶後，交通部長陳世凱也宣布捐1個月所得，中華電信、陽明海運、高鐵、華航也響應各捐新台幣1000萬元。

丹娜絲颱風於7月6日自嘉義布袋登陸，重創嘉義與台南地區，並引發中南部多處地區嚴重淹水、房屋損毀，造成大規模停水斷電，民眾財產、家園與日常生活遭受重大衝擊。

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交通部長陳世凱宣布捐出1個月所得至「衛福部財團法人賑災基金會」專戶，盼拋磚引玉，鼓勵社會各界響應、協助災後重建，交通部旗下國營企業和官股企業也陸續響應。

陳世凱表示，感謝所屬事業跟進，中華電信股份有限公司除了協助搶修災區通訊外，也將捐贈新台幣1000萬元、陽明海運股份有限公司捐贈新台幣1000萬元、台灣高速鐵路股份有限公司捐贈新台幣1000萬元、華航集團捐贈1000萬元，展現企業社會責任，實際投入協助地方度過難關。

交通部表示，自風災發生以來，已全面掌握公路、橋梁、鐵路等運輸設施受損情形，持續動員搶修資源，盡速恢復交通通行安全，未來將持續協助災區，投入各項修復與重建工程。同時呼籲社會各界踴躍捐助、關懷災民，攜手度過難關，讓受災鄉親早日重建家園，重返穩定生活。