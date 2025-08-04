現代山水詮釋心靈靜處　廖文豪水墨展新莊登場

▲廖文豪《悠然之間》水墨展新莊登場，傳統筆墨勾勒現代心靈棲所。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

以水墨筆觸描繪當代人心靈風景的《悠然之間》2025廖文豪水墨畫個展，即日起於新莊文化藝術中心溫潤登場。本次展覽由新北市文化局主辦，展期至8月17日，展出藝術家廖文豪23件融合山水意境與現代生活思維的精緻之作，邀請民眾一同走入動靜交錯、詩意與現實交融的藝術空間，感受那份淡然而深遠的「悠然」。

新北市文化局表示，廖文豪為台灣水墨畫壇備受矚目的新銳藝術家，曾於東京、大阪、上海、倫敦等地展出，展現深具國際視野的創作實力。他的作品以山水為核心意象，延續傳統筆墨精神，並於現代水墨技法中探索心靈與自然的關係，呈現當代生活節奏中「悠然」的美學追求。

▲《悠然之間》2025廖文豪水墨畫個展《不見，不聞，不言》。

本次展覽主題「悠然」，不僅是對生活方式的提問，更是一種有意識的選擇。藝術家廖文豪指出，在紛擾不斷的世界中，是否仍能在心中保有一處自在清明的空間，是他創作思考的出發點。透過水墨創作，他試圖提供一種回應，在繁忙與高壓的日常之中，仍可尋得片刻心靈的安頓與平衡。

展覽主視覺作品〈仙人，公寓，盆栽〉，以寓意超脫與自在的「仙人」為核心人物，描繪其坐落於都市角落、面帶溫柔笑容的姿態。畫中巨大身軀的仙人不僅象徵包容與省思，更傳達一種不被俗世擾動、卻依舊貼近人間的靜謐存在，體現藝術家對「悠然」精神的深刻詮釋。

《悠然之間》展期至8月17日止，展覽地點位於新莊文化藝術中心（新北市新莊區中正路133號），歡迎民眾前往觀展，尋訪內心深處的寧靜角落。洽詢電話：02-2276-0182 分機101，或至「新莊文藝中心」官網查詢。