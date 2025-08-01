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鍾馗藝術化身長照守護神！　黃偉哲：藝術走進生活最有力的陪伴

▲台南市長黃偉哲1日出席鍾馗特展開幕儀式，代表市府接受公益捐贈物資。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲1日出席鍾馗特展開幕儀式，代表市府接受公益捐贈物資。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

夏荊山文化藝術基金會1日起在台南曾文市政願景園區推出《馗心拂塵──夏荊山藝文展鍾馗特展》，展出佛畫大師夏荊山以鍾馗為主題的經典鉅作，現場並與台北醫療聯盟及享智慧健康科技攜手捐贈長照物資，包括成人紙尿布與濕紙巾，提供台南在地安養機構實質援助。

台南市長黃偉哲親臨開幕儀式，感謝基金會與北醫盟讓藝術不僅止於觀賞，更化作對長者的陪伴與守護。

黃偉哲市長指出，台南近日接連受颱風與豪雨侵襲，市民飽受災損，此時舉辦富含正能量的鍾馗特展格外有意義，既能撫慰人心，也讓文化注入災後復原。他也代表市府接受捐贈物資並回頒感謝狀，強調市府設有實物愛心銀行，針對特定身分的弱勢者提供生活物資點數兌換機制，感謝企業與公益團體齊心共助長照需求。

▲台南市長黃偉哲1日出席鍾馗特展開幕儀式，代表市府接受公益捐贈物資。（記者林東良翻攝，下同）

此次展覽由夏荊山文化藝術基金會策劃，展期自8月1日至10月31日，於台南麻豆曾文市政願景園區致遠樓1、2樓展出夏大師鍾馗主題系列，規劃「降世・觀心性」、「四時・映永珍」、「人情・護眾生」、「祝願・迎萬福」四大主題，嘗試突破鍾馗傳統驅邪形象，轉化為內在文化守護象徵，讓觀者透過畫作對話自我。

▲台南市長黃偉哲1日出席鍾馗特展開幕儀式，代表市府接受公益捐贈物資。（記者林東良翻攝，下同）

現場另有與台南市樂齡學習示範中心共同舉辦的「樂齡拼貼工作坊」，邀請銀髮族以拼貼方式詮釋心中鍾馗意象，創作作品同步於展場二樓展示，展現代間創意交流的溫度。今日開幕典禮，立委陳亭妃辦公室代表也到場致意。

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