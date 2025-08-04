王鴻薇指大支球員兼裁判　文總：惡意指鹿為馬、刻意顛倒是非

▲國民黨立委王鴻薇近日多次把矛頭指向饒舌歌手大支，點名他與導演楊力州、聯電前董事長曹興誠等人，都是文總的執行委員。（圖／翻攝自大支IG）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委王鴻薇4日再指控，饒舌歌手大支、導演楊力州、聯電前董事長曹興誠等人，都是中華文化總會的執行委員；她批評，這些挺大罷免的文化人、音樂人都列在文總，文總變「賴總」。對此，文總表示，個別委員惡意指鹿為馬、刻意顛倒是非。

文總指出，《校長兼撞鐘》是2023年開始的計畫，文化總會年度預算皆為前一年審核，而曾冠榕（大支）為2025年2月18日透過文總全體會員投票選出的新任委員，並無參與2023年至2025年《校長兼撞鐘》的預算核定，因此完全沒有「球員兼裁判」的情況。

文總表示，文化總會執行委員及諮議委員共計46位，依照人民團體法之規定，四年改選一次執行委員與諮議委員，會員可以自薦或推薦成為候選人，經會員投票選出，而委員來自多元領域、對社會的看法立場各異，而文總不問政治立場、不干預投票過程，並尊重投票結果，一同為台灣文化努力。

文總強調，文總委員多為長期關心台灣文化的有志之士，曹興誠委員、徐旭東委員、許勝雄委員、李傳洪委員等人，都在很早就加入文總會員，並非近年才加入，歷經不同執政黨，始終全力支持台灣文化，皆為文總資深會員。