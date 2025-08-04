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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批何博文「表演」台南清水溝滿身泥　謝龍介：開小怪手比較實在

▲林德福反罷免造勢，國民黨立委謝龍介站台。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委謝龍介。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台灣南部連日豪雨，民進黨代理秘書長何博文南下救災，親自下水溝清理淤泥，滿臉淤泥的照片也曝光，卻被質疑是在作秀。國民黨立委謝龍介今（4日）表示自己很不以為然，各界要去台南表演要適可而止，倒不如開個小怪手清理都還比較實在，「你在那邊幹三個小時，它只要三分鐘！」，且很多里長有說，物資不要再來了，應就以里為單位，趕快把災民屋頂修好。

身兼民進黨主席的賴清德總統下令黨籍立委全力協助災民，何博文昨也率領中央黨部、地方黨部集結50多人前往災區，體驗災民苦痛，要跟災民站在一起，他更親自拿起圓鍬挖水溝，畫面曝光引發關注。綠委郭國文、林俊憲也現身台南安定區，前往港尾、下洲子一帶協助分送便當。

謝龍介今受訪時指出，已經有一些朋友願意幫忙，一些鐵工、電工這個禮拜開始就會進駐，以「里」為單位，一戶一戶的把貼皮蓋起來，「我不曉得，台南市政府有這麼差嗎? 台南市的公務員一萬多個，這些人會沒有便當吃嗎? 很多地方會缺物資嗎？」謝龍介還說，很多里長告訴自己，「物資不要再來，那也有些棉被、床墊、水等，他們都告訴我足夠了，所以表演不要為了初選，各自競爭，你會看到他們兩位之間，做得特別賣力！去拔草滿臉被噴的都是，於是把黃偉哲整個團隊踩在腳底下，好像台南市政府都沒有在做事一樣。」

謝龍介強調，一直都是肯定政府投入，但是各界要去「表演」要適可而止，倒不如開小怪手，「你在那邊幹三個小時，它只要三分鐘，就可以把那條溝子清理乾淨，如果我可以到現場，以我現在的能力應該可以調集一兩部小怪手，那是不是準備事倍功半？而且我也不會出三機來拍。」

謝龍介說，林俊憲有捐200萬，這個就是實際來幫助災民，那你要說我熱心去送餐？我也不想這樣做，我可以找個里送個便當去，然後我撩個手，那市政府會不會出來抨擊？之前有網友說清潔隊都沒有在做事，市政府就出來開炮，那為什麼你們的秘書長去，也是在說等於你的清潔隊沒在做事嗎？」

謝龍介認為，救災要很務實做該做的事，「我們沒有政府那麼大的資源，我們就以里為單位，趕快把災民屋頂修好。」

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