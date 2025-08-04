八炯遭爆學納粹「操控群眾」　趙少康：感謝台灣人擋下牛鬼蛇神

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

首波大罷免落幕，綠營及罷團仍在悲傷期，部分人士開始爭相抓戰犯，在罷免宣傳期間活躍的網紅「閩南狼」昨透過影片指控戰友「八炯」，以仿效納粹的方式煽動群眾行動，八炯今（4日）則拍影片道歉，稱自己是在內部反串開玩笑。前中廣董事長趙少康對此表示，幸虧有這麼多明智、善良的台灣人民合力擋下大惡罷，才讓這些卯足全力推動惡罷的牛鬼蛇神無法得逞。

趙少康說，罷團領銜人曹興誠說可惜大惡罷沒成功，不然就要讓支持統一、反台獨的言論入罪，暴露賴清德的真實想法就是要在台灣搞戒嚴、專制獨裁，要讓台灣再度出現思想犯，不論台獨、反台獨都屬於言論自由的範圍，這群人卻要把「反台獨」塑造成納粹一樣不能說出口，想讓法西斯主義在台灣復辟，下一步難道是要把不支持台獨的人抓起來關？

趙少康指出，又傳出八炯就是在模仿納粹推動罷免，所以故意煽動群眾起衝突，還要操控群眾的情緒。這些側翼到底拿了民進黨多少好處，不惜撕裂、傷害台灣，難怪發動大惡罷以來，頻傳罷團各種傷害老人家、霸凌意見不同者、街頭獵巫事件，讓台灣籠罩在綠色恐怖下。以及饒舌歌手大支領政府2000萬補助的事實被踢爆，不只文化部，連證交所都要給他錢，他自己當文總執委，自己領文總補助，這麼難看的吃相，還好意思寫歌嗆人？

趙少康痛批，這場大惡罷，居然有這麼多披著文人、知識分子外衣，做的卻是替執政黨擦脂抹粉、幫腔、護航、打壓政敵的事，不管是拿了民進黨政府的錢，還是只因為自己主張台獨、反對中共，就要把意見不同的人全部「清洗出去」，讓台灣走向專制極權、恐怖戒嚴？這樣跟他們所反對的中共有什麼不同？反而是更等而下之。

趙少康說，謝謝偉大的台灣人民，雖然沉默，但是心明如鏡、知道對錯好壞，擋下大惡罷還有最後一哩路，8月23日一定要再投一次「不同意罷免」，還台灣公理正義。