罷團稱選民低智商　徐巧芯回顧罷免脫序言行轟：大家覺得你才愚蠢

記者郭運興／台北報導

726大罷免大失敗，但罷團喊話將繼續堅持823第二波罷免。近期罷團志工卻在造勢稱，「國民黨用1萬元騙大家，原本不知道發生什麼事就被騙出來了，藉由726大家知道選民有多愚蠢、低智商」。對此，國民黨立委徐巧芯回顧一系列罷免過程脫序言行，例如綠委王義川稱「現在沒有什麼比大罷免重要的」、罷免領銜人稱「大罷免失敗，台灣男人會被中共送去俄烏、女人成器官庫」等，她怒轟「這種表現好意思怪選民？有沒有想過，選民覺得你才愚蠢」？

罷免活動主持人徐小花2日在台中造勢表示，國民黨用1萬元騙大家出來投票，原本那些會投同意的、不知道發生什麼事的就被騙出來了，藉由726這件事情，大家知道選民有多愚蠢、低智商，多麼置身事外，所以823她有一個計劃，就是製做降智圖卡，給它做下去，開始在網路社群普發，「因為選民非常的愚蠢，那些中間選民根本不知道什麼事」。

徐小花表示，自己教大家823只要兩句話「兩票投同意、吹便宜冷氣」，當被問到就說國民黨提案的，這樣兩票就騙到了，國民黨用騙的，他們也可以，「選舉要贏，就是格調要低」，真的被氣死了。

對此，國民黨立委徐巧芯回擊，「上帝要他滅亡，必先使他瘋狂，有沒有想過，選民覺得你才愚蠢？人家沒說你已經很客氣，你還講人這麼大聲」。

徐巧芯更回顧罷免過程一系列脫序言行，其中包含綠委王義川稱「現在沒有什麼比大罷免重要的」、罷免領銜人稱「大罷免失敗，台灣男人會被中共送去俄烏、女人成器官庫」、民進黨團總召柯建銘稱「大罷免大成功是我發起的，威脅刑法100條伺候藍委」、曹興誠稱「罷免不掉就活不下去」、罷團與綠委路上大跳罷免舞蹈等行為。

徐巧芯直言，「來來來怎麼樣怎麼樣」系列很聰明嗎？說好的大罷免一定大成功，還威脅刑法100條伺候，誰比較蠢？這種表現好意思怪選民？中間選民怎麼會不知道發生什麼事。

▼徐巧芯回顧罷免脫序行為。（圖／翻攝自Threads／徐巧芯）