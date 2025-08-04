八炯遭爆研究納粹煽動反共　朱立倫：對歷史上受難者最大的褻瀆

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

網紅閩南狼昨爆料，戰友八炯私下想仿納粹方式煽動群眾行動，更曾「研究納粹如何操控群眾反共」。國民黨主席朱立倫今（4日）譴責，現在執政者的側翼卻真的考慮仿效「納粹」這個詞彙，做為整肅異己、打壓言論的政治武器，而他們的目的不是警世，而是鬥爭；不是反省，而是煽動。這種操弄，是對民主最惡毒的模仿，也是對歷史上受難者最大的褻瀆。

閩南狼昨日晚間在YouTube發布影片，揭露八炯在罷免行動期間言行日益激進，曾向他透露正在研究納粹如何操控群眾情緒、設計手勢並發起群眾動員革命等構想。閩南狼表示，對方的言論已讓他深感不安，擔心整個運動失控。

朱立倫對此指出，若繼續放任操弄仇恨，台灣將會失去整個社會的自由，中華民國的民主是所有人心中的驕傲，更是國民黨始終捍衛的價值，「我們深信，一個健康的社會，能夠包容多元的聲音；一個成熟的民主，更應當珍惜不同理念的對話。」

朱立倫強調，當執政黨以民主為名發動罷免，卻實質上成為對內尋找敵人，排除反對黨派的武器，讓大家不由得想起，歷史上曾經以民主取得政權，卻逐步走向極端專制的知名案例，「我之所以不斷對政治極端運動提出示警，是因為歷史的教訓」。他認為，仇恨是民主最可怕的腐蝕劑。當一個社會將異議者貼上標籤，清除所謂的「雜音」時，若不及時警醒，失去的將不僅是幾個人的聲音，是整個社會的自由。民主的核心，是「與異議者共存」，而非「消滅異議者」。我們示警，是為了防止極權再現，守護台灣得來不易的民主。

朱立倫感嘆，但令人痛心的是，現在執政者的側翼，卻真的考慮仿效「納粹」這個詞彙，做為整肅異己、打壓言論的政治武器。他們的目的不是警世，而是鬥爭；不是反省，而是煽動。這種操弄，是對民主最惡毒的模仿，也是對歷史上受難者最大的褻瀆。

朱立倫說，自己想告訴所有台灣民眾，當你們看到執政者用國家的力量，去圍剿、清算所有不同立場的聲音時，這就是台灣民主正在面臨的真實警訊。執政者如何走向極權，往往是在對異議的「零容忍」中悄然壯大。真正的民主，絕不該只剩下一種聲音。

朱立倫強調，國民黨將與所有愛好自由的國人站在一起，堅定地走一條包容、理性、多元的道路。國民黨守護的不僅是一個政黨的理念，更是整個台灣的民主未來。中華民國必須要是一個，不管任何出身、信仰、宗教以及政治立場都能平等相待，理性溝通的國家，「讓我們共同唾棄極端、拒絕仇恨，為下一代守住一個真正自由的台灣。」