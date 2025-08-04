從小看到大「台灣1用品爆紅」　日本人拜託幫買！網兩派吵翻

▲台灣抹布在日本超紅。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

一款台灣人從小看到大的「彩色邊條抹布」，竟在日本爆紅？有10年駐日經驗的記者福澤喬透露，一款使用木漿紗製成的抹布因實用性太強，被日本朋友拜託「一定要幫忙買回去！」文章曝光後，網友卻是評價兩極化，「容易臭，而且有一種滑滑的感覺」、「洗碗很去油」。

作家福澤喬時常在粉專「Joel來談日本」分享有趣話題，他最近聽說台灣一款抹布在日本很紅，「被日本朋友拜託一定要買！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

滾著桃紅、黃綠藍等顏色邊條的抹布，對每位台灣人來說絕對熟悉到不行，福澤喬直呼，抹布外觀確實看起來很普通，但厲害之處是它所使用的「木漿紗」材質。

福澤喬進一步分享3個超強實用優勢，刮除油垢、髒污後，能輕鬆以清水洗淨；吸水性極高，使用時不會留下水痕；以及本身乾得很快，即使在濕氣重的環境中也從沒發出異味。

文章曝光後，網友卻是評價兩極化，「台灣濕度高，不擰很乾容易臭」、「小時候家裡常用，覺得不喜歡不好用，容易臭，而且有一種滑滑的感覺」、「這種真的比什麼珊瑚絨的好用欸！無印我記得也有賣類似款」、「這種抹布洗碗很去油，媽媽每天會『煮抹布』消毒，不然會黏黏稠稠臭臭的」、「小時候隔壁鄰居家貿易商就是出口這種抹布到日本」、「這種抹布超容易勾紗+卡殘渣，清潔不易，不知道哪裡好用」、「難用，擦過留下一堆水痕」。

有網友分享台日的使用習慣，「這個抹布雖然好用，但是用完一定要洗得很乾淨，並且晾乾，不然很噁心，不過據我了解日本人好像打掃都非常努力和細心，所以他們應該蠻適合這種抹布的」。