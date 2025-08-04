日本網紅來台4次「大讚1現象」　去熱炒店驚呆：真的嚇一跳

▲秋山燿平訝異驚呼，台灣居然沒有應酬文化。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

日本網紅秋山燿平透露，每次海外出差，都會面臨應酬的飯局，甚至還得續攤、KTV等，「一路到沒有末班車才結束。」不料他來台出差4趟，竟發現「台灣竟然沒有應酬文化」，就連去吃台式熱炒店時，見到整個家庭帶小孩一起用餐，「真的嚇了一跳！」

秋山燿平在臉書透露，自從成為公司負責台灣市場的窗口後，先後出差來台四次，讓他最驚訝的是「台灣居然幾乎沒有應酬文化！」

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這對身處日本企業文化的秋山燿平來說，簡直是文化震撼，因為在日本不管誰去海外出差，晚上幾乎一定會安排聚餐，而且常常不只一次聚，還會續攤、KTV，一路到沒有末班車才結束。

秋山燿平笑稱，來台洽公這段時間，他一次聚餐都沒參加過，跟其他國家或地區的出差狀況相比，真的讓人覺得超級意外。

事實上，秋山燿平的親弟弟也在台灣駐點工作，他也點頭說道，台灣員工幾乎沒有「喝酒聚會」這個概念，晚上小酌的場合，大多是駐在員彼此之間的聚會。

秋山燿平笑稱，台灣的熱炒文化或許可對應日本的居酒屋，但某次去高雄的「龍鶴家」用餐時，現場景象再次驚呆他，「很多在地人都是全家一起來，還有很多未成年的小朋友，真的嚇了一跳！」

最後，秋山燿平話鋒一轉笑說，雖然是日本人，但自己其實非常討厭強迫參加的下班聚會，現在能負責「0應酬」的台灣市場，讓他直呼非常幸運。

底下網友紛紛回應，「上班是同事，下班不認識」、「應酬=沒有加班費的加班，台灣人大多討厭這種賠本生意」、「老一輩有應酬文化，會上酒店那種，現在應該比較少了，偶爾會有公司小團體聚餐」、「強迫參加確實讓人感到很困擾」、「下班當然是找自己朋友喝，誰要跟討厭的同事強顏歡笑」、「台灣人升遷比較注重在工作表現」。

也有人直呼，「還是有應酬，看工作性質」、「台灣也是有的，只不過僅限於業務職，以我的經驗來說，我常常被邀請去和本社聚餐是常有的啊」、「你來南部看看」、「傳統產業比較有，現在非業務應酬文化比較少了」、「如果是五金工廠的話就很需要應酬了」。