活春宮！男女趁塞車「座位上激烈交纏」　司機傻眼：整台都在晃

▲一對外國男女喝醉了，直接在車上緊緊交纏。（圖／翻攝ch7.com）

記者吳美依／綜合報導

泰國芭達雅（Pattaya）又發生活春宮事件，一對外國情侶疑似在車上「當眾做愛」，只見2人面對面、肉體緊緊交纏在一起，相關畫面被上傳至社群媒體後，招致網友撻伐。

2日晚間8時許，一名雙排車（baht bus）司機接到一對外籍男女，要求前往芭達雅海灘。被卡在塞車車陣之際，他卻突然感覺整台車都在劇烈搖晃，於是朝著後照鏡看了一眼，竟目睹女方已經整個人坐在男方身上，並且持續做出親熱動作。

雙排車通常由貨車改造而成，車廂內有兩排長椅供乘客乘坐，類似於小型公車，是泰國等東南亞地區常見的交通方式之一。

臉書粉專「สายข่าวพัทยา」曝光照片後，迅速引起泰國網友群情激憤，大家紛紛留言砲轟，「就不能等到飯店嗎？」、「完全不尊重人」、「別再破壞泰國形象了」、「司機應該把他們趕下車，讓他們在馬路上繼續做愛。」

隨著爭議延燒，38歲司機親自出面澄清事件始末。他向ch7表示，這對外籍乘客顯然喝醉了，他當下也立即出面制止，但對方宣稱只是在「玩鬧」，並未真的發生性行為。

司機坦言，他開雙排車那麼多年，還是第一次遇到這種事情，「雖然我覺得很好笑，但其他人可能會認為，此舉傷害了芭達雅的形象。」