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不保密了！泰國公布「10大讓步」換美降稅　美國上萬商品零關稅

▲▼ 泰國國旗。（圖／路透）

▲ 美國對泰國關稅從36%調降至19%。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國政府1日宣布，為換取美國將對等關稅從原定的36%調降至19%，曼谷當局向華府做出10大讓步，包括對美國上萬項商品實施零關稅、開放東部經濟走廊（EEC）投資，以及承諾在5年內將對美貿易順差削減70%等，以下請見泰媒Nation TV彙整的10項協議要點。

1. 美國進口商品幾乎全面零關稅

泰方同意對約1.1萬項美國進口商品給予零關稅待遇，主要涵蓋醫療器械、先進汽車零組件及特殊食品等泰國國內無法自產或產量不足的商品。

2. 減少非關稅壁壘

泰國承諾削減多項障礙，包括衛生法規、海關程序及美國商品認證流程，包括採用「清關後稽核制度」（post-clearance audit system），允許貨物先通關、後查驗，以加速流程並降低美國出口商成本負擔。

3. 大幅開放投資

開放基礎建設投資機會，特別針對潔淨能源、半導體資通訊科技及物流3大關鍵領域，提供美商快速通關服務及投資委員會（BOI）優惠措施，企圖將泰國打造為美國在東協的重要投資據點。

4. 採購美國能源與飛機

泰國公私部門將大舉採購美國液化天然氣（LNG）和波音新機型，料將有助減少泰國對美長期貿易順差。

5. 承諾5年內減少70%貿易順差

泰國已提出計畫表，目標在2030年前將目前每年逾120億泰銖的貿易順差削減至30%。

6. 採用新原產地（RVC）規則

泰國同意實施更嚴格的產品原產地認證制度，防堵中國商品經泰國轉運，確保泰國商品不被濫用作為規避關稅的手段。

7. 降低對美數位服務稅

泰國對亞馬遜雲端服務（AWS）、Google Cloud等美國數位服務業者提供為期2年的5%稅收減免，盼能吸引更多美國科技投資進駐。

8. 擴大美國農產品進口配額

泰方已同意擴大美國玉米、大麥及黃豆進口配額，支持國內畜牧飼料產業需求，也滿足美國農業部門需求。

9. 保護特定戰略物資

開放市場的同時，泰國仍對稻米、糖類、加工水果等戰略性商品維持既有關稅保護，以確保國內農民與生產者競爭力。

10. 遵守泰柬停火條件

雖未正式列入協議條文，但泰國願意「緩解邊境緊張情勢」的態度，普遍被視為美國同意降低關稅的潛在因素之一。

由上述可見泰國做出廣泛且多方讓步，包括對美全面開放市場、幾乎完全免稅、邀請大量投資、擴大進口及加強防衛合作等，以換取美國對泰國進口商品稅率從36%降至19%，已於1日正式生效。官方消息人士也強調，此次協議僅限於貿易投資範疇，未包含在攀牙府建立美軍基地的條件，澄清先前市場傳言。

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