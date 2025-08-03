柬埔寨間諜自爆「日薪僅150台幣」！　泰國邊境落網

▲柬埔寨間諜在泰國被逮。（圖／翻攝自KhaoSod）

記者王佩翊／編譯

泰柬邊境爆發衝突後，儘管已達成停火協議，但是仍爆出零星交火，而泰國安全部隊同時持續展開反間諜行動，並於8月1日在沙繳府達帕雅區逮捕一名柬埔寨間諜，指控他涉嫌蒐集並向柬方傳送泰國軍事機密。然而值得注意的是，他竊取情資的報酬每日僅2萬柬埔寨瑞爾（約新台幣150元）。

根據泰媒KhaoSod報導，由於調查仍在進行中，因此泰國當局並未公開該名男子的身分，不過已得知他每日獲得2萬柬埔寨瑞爾（約新台幣150元）的報酬，以交換情報內容。

警方指出，這起逮捕行動是當地村莊安全部隊（Chor Ror Bor）與達帕雅特遣部隊（Ta Phraya Task Force）共同合作完成。當時村內的安全部隊發現該名柬埔寨男子在邊境地區形跡可疑，因此持續監視，最終成功鎖定並逮捕目標。

男子在拘留期間承認從事間諜行為，並坦承自己一直在向柬方傳遞情報，目前整起案件已移交上級機關處理。

另一方面，尖竹汶府一名43歲柬埔寨男子因行為可疑，7月28日被海軍陸戰隊特種作戰隊逮捕。但男子被逮後堅稱自己只是在當地果園工作，否認所有間諜指控。

據了解，警方懷疑男子涉入蒐集泰軍行動與邊境緊張局勢相關資訊，更在他的社群平台發現不少敏感言論，包括「是泰國先發動攻擊，柬埔寨只是防守」等貼文。