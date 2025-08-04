豪宅竟是詐騙中心！18名中國人逃竄「跳樓摔斷腿」　全被泰警逮捕

記者吳美依／綜合報導

泰國清邁（Chiang Mai）警方破獲詐騙中心，在一棟豪宅內逮捕18名中國籍嫌犯，其中8人曾經逃亡，竟從2樓跳下來導致受傷，甚至有人摔斷了腿，不過最終仍全部落網。

副警長蓬威瓦猜少將（Thawatchai Phongwiwatchai）表示，網路犯罪警官與觀光警察7月31日依據法院核發的搜索票，執行此次行動。執法人員衝入現場時，多名中國籍男女正透過電腦及手機進行詐騙作業，見狀立刻慌忙逃竄，不少人從超過8公尺的2樓跳下，8人因此受傷，包括割傷、瘀傷、甚至腿部骨折。

警方在現場查獲超過20台電腦、逾100支手機，以及用於聯繫受害者的中國門號SIM卡。調查顯示，一名中國籍首腦在湄林地區（Mae Rim）承租這棟市值超過4000萬泰銖（約新台幣3680萬元）的豪宅，再交代手下24小時工作，迄今已營運約3個月。

《曼谷郵報》報導，這起跨國詐騙案涉及金額龐大，嫌犯月薪高達1至2萬人民幣（約新台幣4.1萬元至8.2萬元），詐騙手法包括假冒商品銷售、機票訂購詐騙、偽造銀行交易糾紛、恐嚇勒索電話等，專門鎖定中國民眾下手。

泰國警方正在蒐集證據，並且擴大偵辦，試圖追查幕後黑手。他們懷疑，大型跨國網路詐騙集團恐怕與此案有關，並且很可能把清邁作為行動基地。