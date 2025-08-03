屍體焦黑「手還緊握手機」！他躺床上滑手機　遇充電爆炸慘死

▲男子被發現時，全身焦黑、緊握手機，已經明顯死亡。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國北欖府一名男子被發現上半身赤裸陳屍於租屋處，當時他的手上緊握著一支正在充電的手機，但是指尖、臉部及腳趾都明顯發黑現象，初步判斷是因延長線漏電導致觸電身亡。

根據khaosod報導，31歲死者在一間烘焙坊工作，平時獨自居住，由於患有憂鬱症，經常服用安眠藥。死者的友人表示，兩人幾乎每天都會聊天，最後一次聯絡則是在1日凌晨12時。1日晚間他原本還想上門拜訪，但是因為聯絡不上對方，以為死者已經吃了安眠藥早早睡覺，就沒有再打擾他。

死者的姊姊則表示，弟弟已獨居約1至2年，但她從1日開始就聯繫不上對方，弟弟不接電話也沒回電，因此找上門。然而她卻發現弟弟的車子還停在原地，才到租屋處門口查看。由於多次敲門無人應門，她只能和保全一起強行開門，沒想到弟弟早已斷氣，倒在床上、手上還握著手機。

保全人員指出，他和死者家屬一起破門而入時，死者已經倒臥在床上，手裡抓著手機，手機則是還插在延長線上充電，而室內的電風扇仍運轉中、燈光閃爍。他懷疑，可能是電流外洩導致死者觸電身亡。

警方調查指出，死者當時上半身赤裸、僅穿著黑色短褲，側躺在床上，手中的手機仍連著插頭，指尖、臉部及腳趾都出現發黑現象。現場沒有打鬥或攻擊跡象，但房間內凌亂不堪，滿地垃圾。

警方目前已封鎖現場，採集相關證據並調查家屬與相關人士，同時將遺體送往拉瑪提博迪查克里納拉博丁醫院進一步驗屍，釐清確切死因。