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批八炯「自嘲納粹」只會嚇跑台人！Cheap：離民意這麼遠還不知

▲▼民進黨側翼網紅八炯。（圖／記者湯興漢攝）

▲網紅八炯。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

反共挺罷免網紅「閩南狼」陳柏源3日爆料，戰友八炯私下曾說「研究納粹如何操控群眾反共」、設立「納粹衝鋒隊發起革命」等言論。八炯今（4日）火速道歉，解釋是私下跟朋友自嘲，他已深刻反省。對此，百萬網紅Cheap不解直呼，自稱是民主鬥士，卻學納粹演講，這根本只會嚇跑台灣人。

針對閩南狼和八炯爭議，Cheap在粉專以「#納粹不能碰」為題發文，文中直呼傻眼，「納粹是人類歷史的地獄代名詞，絕對不能碰的，自稱是民主鬥士，卻學納粹演講？說自己是台派，卻崇拜極權？」這樣的行為不是把中國嚇跑，而是把台灣人嚇壞，「用納粹的手段去反共，最後只會像納粹一樣，毀掉自己、也毀掉台灣。」

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他也直言，極端言行只會把中間選民推開，最終連自己也被選民拋棄，「不就是我之前講的，極端嚇跑了中間選民，失敗了還在檢討一萬塊」，並直嘆「難怪一開始會預測可以罷免10~15個，離民意這麼遠還不知道。」

針對爆料，八炯錄製影片回應，從開始反共以來，至今時常被藍白陣營甚至中共陣營貼上納粹的標籤，這不只有現在，面對這種攻擊，自己也不知道怎麼闢謠了、該如何自證。年中的時候，辦了一場419集會，那時候因為壓力、心情低落，所以私下也會跟朋友自嘲「對啊我就是納粹」，因為反正已經撕不掉這樣的一個標籤。

八炯指出，雖然是朋友、好兄弟底下的開玩笑，但後來在更多其他友人提醒下，知道這個連私下開玩笑、自嘲都不行，所以自己深刻反省，意識到這樣的說法非常不妥。八炯提到，這次罷免失敗，自己也反省很多，外界可能認為激進、分裂，但說實話，參加過這麼多次街頭宣講，看到罷團志工被欺負很不捨。

八炯說，自己只是希望幫自己人說一些話、替他們擋一點風險，大家要罵可以罵他，他可以罵回去。投票前有人提醒過他，或許自己用錯了方式，試圖用自己認為的方式去幫助大家，可能大家認為走得太快、方向是錯的，沒有注意到身後有人跌倒，有時候太想要保護別人，反而傷害到自己或其他人。

最後，八炯強調，但自己會記住這些經驗，學得怎麼樣走得更遠更穩，如果大家認為他的方式太激進，未來會減少一些線下活動，但他依然會繼續跟過去一樣在YouTube 上製作反共影片，保持初衷、至死不變，繼續的遊走海外，拉攏更多、團結更多反共中國人。

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