閩南狼開撕！「鍾明軒抖內3290元」喊諷刺　讚1點：比八炯像個人

▲鍾明軒。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）



記者施怡妏／綜合報導

反共挺罷免網紅「閩南狼」陳柏源3日爆料，戰友八炯私下透露「研究納粹如何操控群眾反共」、設立「納粹衝鋒隊發起革命」等言論，讓他認為已背離反共初衷。影片留言區驚見網紅鍾明軒抖內3290元，看到兩人鬧翻沒有開心的感覺，「願意說出這些事，代表你的良心還在，至少你比八炯還像個人。」

鍾明軒先前被抨擊親共藝人，在閩南狼的YT影片底下留言，並抖內3290元，看到八炯跟閩南狼鬧翻，沒有任何開心的感覺，「只有滿滿的諷刺」，當初因為「中國統戰紀錄片」被側翼無情攻擊，身心受創到幾乎走不出來，甚至有過輕生的念頭，「這一切，難道你們今天鬧翻了，就可以假裝沒有發生過嗎？」

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▲鍾明軒留言。（圖／翻攝自Dcard）



鍾明軒希望八炯跟閩南狼可以好好反省，「不要再把人當作鬥爭的工具。」最後，他坦言，未來的人生路還很長，這筆抖內金，祝福閩南狼未來好好做人，「願意說出這些事，代表你的良心還在，這點...至少你比八炯還像個人！」

有網友轉發到Dcard上，底下網友紛紛留言，「覺得鍾太心軟了」、「鍾人好好...抖好多」、「海水退了知道誰沒穿褲子了」、「感覺就劇本，不知道那兩顆白癡鳥在搞啥東西，不過鍾也是很可憐，被這兩個粉絲出征到想不開，支持他現在的公開嘲諷」、「事情變的越來越有趣了」、「看到事件延燒到現在，覺得鍾的心理素質真的很強大」。

鍾明軒去年2月上傳前往中國旅行的影片，當時網紅波特王爆料中國政府砸錢邀請台灣網紅拍片大外宣，鍾明軒因而被貼上「統戰」標籤。後來去年21月又被反共網紅八炯、閩南狼指控收中國政府的錢，因為影片中海峽報導社長林靖東提到他的名字，當時幾乎所有人都咬定他就是收了中國政府的錢，並在台灣內部進行統戰工作，生活受到翻天覆地的影響。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

鍾明軒留言全文：

看到你們鬧翻，我沒有任何開心的感覺，

只有滿滿的諷刺。

我還記得，當初因為你們那部「中國統戰紀錄片」，我被你們和那些側翼無情攻擊，身心受創到幾乎走不出來，甚至有過輕生的念頭。這一切，難道你們今天鬧翻了，就可以假裝沒有發生過嗎？

希望你們好好反省，不要再把人當作鬥爭的工具。

最後我想說，你未來的人生路還很長。

這個抖內，祝福你未來好好做人。

願意說出這些事，代表你的良心還在，

這點...至少你比八炯還像個人！