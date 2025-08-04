嚴厲譴責八炯有意效仿納粹！　時力：社會底線不因黨派有所不同

▲八炯道歉。（圖／翻攝自YouTube／攝徒日記Fun TV）

記者郭運興／台北報導

反共挺罷免網紅「閩南狼」陳柏源3日爆料，戰友八炯私下透露「研究納粹如何操控群眾反共」、設立「納粹衝鋒隊發起革命」等言論，八炯今（4日）火速道歉，他表示，這是私下跟朋友自嘲，他已深刻反省。對此，時代力量表示，八炯遭揭露曾有意效仿納粹言行，儘管解釋自嘲與反串，但仍要表達嚴厲譴責。時代力量強調，對「納粹」零容忍，是民主社會的底線，不因任何立場、黨派而有所不同。

時代力量表示，納粹政權，是人類最惡劣的罪行。對全球社會造成的苦難，是戰爭浩劫、種族滅絕、思想審查與政治迫害，這樣的行徑，不應被拿來比喻、戲謔，更絕不應被複製、效仿。這樣清楚的底線，不因任何立場、黨派而有所不同。

時代力量表示，針對近日網紅「八炯」遭揭露曾有意效仿納粹言行，並且挪用納粹符碼一事。儘管八炯已拍攝影片致歉，並解釋為自嘲與反串，但時代力量仍要表達嚴厲譴責，更希望社會認真嚴肅看待這件事情。

接著，時代力量指出，這並非台灣近期第一起與「納粹」相關的爭議，從國民黨青年軍的納粹手勢、朱立倫主席的發言，再到近日八炯的事件，大家必須很嚴肅的說，這些缺乏歷史記憶、背離轉型正義真諦的言行，都會對台灣的國際形象造成嚴重的損害，更會傳達錯誤的訊息給國際社會。

時代力量直言，言論有公眾影響力者，應清楚意識到言語的分量與界線，不論抱持著什麼樣的出發點，都無法作為消費歷史創傷的遮羞布，任何消費、模糊、挪用納粹符號的言行，都是不可被容忍的。

時代力量重申，所有關心民主、熱愛台灣、反對威權的夥伴們，更應該以尊重歷史、拒絕仇恨的方式，來爭取更多人的支持。

最後，時代力量強調，反對中國共產黨、反對納粹，是自由、民主的共同理念，這樣的價值選擇，不容任何混淆。

▼閩南狼公布與八炯對話。（圖／翻攝自YouTube／閩南狼PYC(陳柏源)）