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驚悚！柳營土石流民宅地基掏空　深夜巨響「鐵厝車庫整個消失」

▲▼台南連日豪大雨，造成柳營等地山區發生土石流。（圖／記者林東良翻攝)

▲台南連日豪大雨，造成柳營等地山區發生土石流，屋旁鐵厝車庫整個隨土石流滑落。（圖／記者林東良翻攝)

記者林東良、郭玗潔／台南報導

台南連日豪大雨，造成柳營等地山區發生土石流，並造成民宅崩塌，所幸無人員傷亡。不過屋主損失慘重，除了房子地基被掏控，屋旁鐵厝車庫連同整個2部小客車、1部貨車及機車，通通隨著土石流滑落，其中貨車才剛交車2天，價值約60萬。女屋主欲哭無淚，表示她住在這裡40年，從來都沒有遇過這麼大的雨，她整晚睡不著覺，擔心未來要怎麼辦，雙手合十表示「希望天公伯不要再下了！」

果毅地區一名受災屋主的兒子邱先生指出，這幾天這裡連續下大雨，2日晚上9時多有聽到一點聲音啪啪啪啪的聲音，第2次很大聲就像竹子壓下去破碎的聲音，所他跑出來屋外來看，就看到房屋旁原本的鐵厝車庫整個不見了，滑到山坡下，房屋內地上也有3道裂縫，車庫內有2部小客車、1部貨車及機車，貨車大概有60萬左右，兩台轎車大概10年左右的車，一台機車也是10多年了，通通被埋到下邊的土裡。

▲▼台南連日豪大雨，造成柳營等地山區發生土石流。（圖／記者林東良翻攝)

邱先生說，他與父母從1985年就上來這裡住，20年前是開土雞城餐廳，現在沒有再開了，樓下是原餐廳，現場是住宅及倉庫、車庫，這次土石崩陷，地板跟牆壁整個都裂開了。案發時有那種很巨大的聲響，他猜是水泥拉扯斷掉，還有那些以上鋼構撕開的聲音，現在想到都十分害怕，目前家人被公所帶過去安置，現在這樣應該也沒辦法住了。

▲▼台南連日豪大雨，造成柳營等地山區發生土石流。（圖／記者林東良翻攝)

陳姓女屋主說，她在睡覺的時候，有聽到聲音愈來愈大聲，嗶嗶啪啪嗶嗶啪啪，她心驚膽跳就跑出來看，竟看到放貨車及代步車的地方好像要崩塌下去，其中那台貨車是剛買才交車2天，分期貸款才繳1期而已，她猶豫要不要去搶救車子，但怕萬一她一去開車就整個滑陷下去，想想還是保命重要。

陳姓女屋主指出，她在這種菜賣菜，住在這裡40年了，每1年都有什麼天災什麼的，但都是安然無事，從來沒看過那下麼大的雨，她整晚都沒有睡覺，因為公所安置的時間只有幾天而已，現在正在想未來要怎麼辦。

果毅里長張順士也說，他早上去買早餐時就接到里民電話，連忙騎機車跑來這邊看，竟看到整個房子都崩壞了。他有聽到屋主有請人要將滑到山地下的車輛吊起來送修，沒想到現場況這麼嚴重。

▲▼台南連日豪大雨，造成柳營等地山區發生土石流。（圖／記者林東良翻攝)

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