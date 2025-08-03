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南投市低窪地逢豪雨必淹　許淑華：外轆排水治理工程將建滯洪池

▲台16線日前因連續豪雨導致邊坡滑落坍方，目前已恢復雙向交通。（圖／南投縣政府提供）

▲台16線日前因連續豪雨導致邊坡滑落坍方，目前已恢復雙向交通。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

連日暴雨強降，南投市區有許多積水及淹水狀況，特別是低窪地區；縣長許淑華表示，因應極端氣候，當前百年重現期距排洪預估恐無法有效滿足需求，希望水利署協助徵收大眾駕訓班部分土地，作為闢建滯洪池及固定式抽水站用，並請第三河川分署積極清淤整治貓羅溪，改善市區低窪積淹水情形。

許淑華1日上午與立委游顥等人，會同水利署副署長陳建成、第三河川署分署長張稚煇，以及副縣長王瑞德，縣議員林儒暘、宋懷琳、張婉慈、張秀枝、洪明科、簡千翔、吳棋楠，南投市長張嘉哲等人，一同赴遇連續豪大雨便淹水的南投市軍功里大眾駕訓班一帶現地會勘。

▲▼南投縣長許淑華與立委游顥、中央單位一同會勘豪雨淹水災情。

▲▼南投縣長許淑華與立委游顥、中央單位一同會勘豪雨淹水災情。

▲南投縣長許淑華與立委游顥、中央單位一同會勘豪雨淹水災情，將建滯洪池改善狀況。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣長許淑華與立委游顥、中央單位一同會勘豪雨淹水災情，將建滯洪池改善狀況。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指示，氣象署發布颱風或暴雨訊息時，除了固定抽水機，市公所也會加派臨時抽水機到場，若不夠再另外請求支援，同時已請縣府環保局調查各清潔隊的抽水管等清溝設施，加強清淤；另在游顥協助爭取下，水利署去年核定南投市「外轆排水治理工程」12億元工程經費，經縣府用地協調，目前已超過9成土地同意協議價購，並於今年6月提報案件至內政部審議，計畫內容包含新設抽水站及滯洪池，都是未來南投市區重要的防洪建設。

▲南投縣長許淑華與立委游顥、中央單位一同會勘豪雨淹水災情，將建滯洪池改善狀況。（圖／南投縣政府提供）

游顥表示，氣候變遷導致許多地方排水不及，請水利署及第三河川分署提高清除貓羅溪淤泥的標準，且近日仍有強降雨的可能，希望第三河川分署利用天氣好的時候儘速清淤；在固定抽水站及滯洪池以及外轆排水治理工程部分，他會在中央協調加速行政流程、儘速審議，全力支持治水預算。

針對貓羅溪清淤整治的需求，第三河川分署同意會加強整治，不只是挖開河道，還會落實把淤泥、雜草、流木外運，達到市區安全排水目的。

此外，台16線集集水里段11.6K處於7月31日晚間邊坡崩坍走山，土石泥流阻斷雙向四線道，公路局已連夜搶通，於1日中午恢復兩條線道通車；許淑華與游顥也會同台鐵工務處嘉義工務段段長賴杏福、公路局段長廖瑞仕、中區養護工程分局長傅立祥，以及縣議員黃春麟、集集鎮長吳大村等人到場會勘。

許淑華指出，已請工務段持續於相關路段進駐機具預備，縣府也將派遣開口契約廠商支援，確保民眾出入安全，所幸此次邊坡滑落並無損害到集集支線建物，集集支線將維持年底恢復通車，車埕部分則是明年七月通車；游顥表示，感謝工務段及台鐵在雨勢變小後立即進場搶通，順利在中午12點恢復單向通車，並為恢復雙向通車持續趕工，也請工務段持續加派人力，以面對後續豪雨，邊坡部分台鐵將覆蓋帆布，避免大雨沖刷導致土壤流失。

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