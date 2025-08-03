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連日豪雨5路段雙向不通　台20線栗園段明上午搶通

▲▼台東縣海端鄉台20線栗園路段邊坡坍方，預計明天上午10時搶通。（圖／公路局提供）

▲台東縣海端鄉台20線栗園路段邊坡坍方，預計明天上午10時搶通。（圖／公路局提供）

記者周湘芸／台北報導

中南部連日豪雨，交通部公路局截至今天晚間6時統計，仍有13處預警性封閉路段、5處道路災阻路段、2處道路災情，其中，南投縣水里鄉台16線民和路段、台南市南化區台20線南化路段及台東縣海端鄉台20線栗園路段均有土石坍方，預計明天上午陸續搶通。

連日雨勢影響，南投縣水里鄉台16線民和路段邊坡土石坍方，預計明天上午7時排除；台南市南化區台20線南化路段土石流，預計明天上午10時排除；台東縣海端鄉台20線栗園路段邊坡坍方，預計明天上午10時搶通；高雄市桃源區台20線東莊便橋溪水暴漲至路面、高雄市那瑪夏區台29線三明火路段路基沉陷，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

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另外，高雄市台27線大津路段南下車道路基缺口，北上車道單線雙向通行，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間；高雄市旗山區台29線旗南三路路段水瀑泥流，封閉南下車道，單線雙向通行，預計明天上午9時排除。

預警性封閉路段：13處

1.嘉義縣大埔鄉台3線295K至336K（沄水至大埔路段）已於8月3日18時實施預警性封閉，預計於8月4日8時，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
2.嘉義縣阿里山鄉台18線34K至68K+500（觸口至福山路段）預計8月3日20時實施預警性封閉，預計於8月4日8時，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
3.嘉義縣阿里山鄉台18線68K+500至88K（福山至阿里山路段）已於8月3日18時實施預警性封閉，預計於8月4日8時，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
4.高雄市甲仙區台20線58K+300至72K+500(甲仙至荖濃路段)已於7月31日22時實施預警性封閉，其中台20線70K+500（荖濃路段），東向車道路基流失30公尺，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
5.高雄市桃源區台20線79K至89K+500（寶來二橋至桃源區公所路段）已於8月1日18時實施預警性封閉，其中台20線79K+400（樂樂路段）路基缺口，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
6.高雄市桃源區台20線90K+700（撒拉阿塢橋）已於7月31日7時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
7.高雄市桃源區台20線79K至89K+500（寶來二橋至桃源區公所路段）已於8月3日14時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
8.高雄市桃源區台20臨93線便道0K至5K（勤和至復興路段）已於7月29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
9.高雄市桃源區臺東縣海端鄉台20臨105線0K至44K(梅山口至向陽路段)已於7月29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
10.屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300（德文路口至神山路段）已於8月2日13時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
11.高雄市六龜區台27線12K至23K（中興至大津路段）已於7月30日8時實施預警性封閉，其中台27線20K+630(六津橋)因強降雨導致野溪土石流淹沒，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
12.高雄市那瑪夏區台29線2K+880（民生橋）已於7月30日13時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
13.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K(那瑪夏至五里埔路段)已於7月29日20時實施預警性封閉，其中0K+150（南沙魯路段）及4K+150（錫安山路段）路基缺口，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

道路災阻路段：5處

1.南投縣水里鄉台16線22K+100（民和路段）邊坡土石坍方，道路雙向阻斷，預計8月4日07時排除。
2.台南市南化區台20線雙向51K（南化路段）土石流，封閉雙向車道，預計於8月4日10時排除。
3.高雄市桃源區台20線91K+500（東莊便橋）溪水暴漲至路面，橋梁封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
4.台東縣海端鄉台20線155K+100 （栗園路段）邊坡坍方，雙向車道阻斷無法通行，預計4日10時搶通。
5.高雄市那瑪夏區台29線4K+300至4K+800（三明火路段）路基沉陷，封閉管制，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

道路災情：2處

1.高雄市台27線24K+100（大津路段）南下車道路基缺口，北上車道單線雙向通行，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
2.高雄市旗山區台29線73K+500至74K（旗南三路路段）水瀑泥流，封閉南下車道，單線雙向通行，預計4日09時排除。

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