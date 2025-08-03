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俄火山沉睡600年噴發！灰柱噴6000公尺高　橘色航空示警

▲▼ 。（圖／翻攝自RT）

▲克拉舍寧尼科夫火山噴發，灰柱噴6000公尺高。（圖／翻攝自RT）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯堪察加半島「克拉舍寧尼科夫火山」（Krasheninnikov Volcano）在台灣時間3日凌晨噴發，噴出6000公尺高的火山灰柱，也是這座火山沉睡大約600年有紀錄以來的首次噴發。專家認為，這很可能與近期發生的規模8.8強震有關。

▲▼ 。（圖／翻攝自RT）

▲專家認為，這次的火山噴發很可能與近期發生的規模8.8強震有關。（圖／翻攝自RT）

路透、塔斯社等報導，克拉舍寧尼科夫火山本體高度為1856公尺，這次噴出的火山灰柱達到6000公尺，火山灰雲已朝太平洋方向擴散。俄羅斯緊急事務部堪察加分部說明，沿途並無人口密集區域，航空警戒級別已調整至「橘色」級別，顯示飛機面臨更高的風險。

堪察加半島火山噴發應變小組負責人吉里娜（Olga Girina）透露，「目前山坡出現裂縫，熔岩穹丘形成，伴有強烈蒸氣活動」。吉里娜也說明，克拉舍寧尼科夫火山最近一次噴發可追溯至1463年前後，時間誤差範圍約40年，此後便無任何噴發紀錄。

吉里娜提到，這次的火山噴發很可能與7月30日發生的規模8.8大地震有關，當時曾觸發美國西岸、夏威夷、中國、日本與台灣在內的太平洋沿岸多國海嘯警報，隨後堪察加半島上最活躍的克柳切夫火山（Klyuchevskoy）也噴發。

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