俄火山沉睡600年噴發！灰柱噴6000公尺高　橘色航空示警

▲克拉舍寧尼科夫火山噴發,灰柱噴6000公尺高。(圖/翻攝自RT)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯堪察加半島「克拉舍寧尼科夫火山」(Krasheninnikov Volcano)在台灣時間3日凌晨噴發,噴出6000公尺高的火山灰柱,也是這座火山沉睡大約600年有紀錄以來的首次噴發。專家認為,這很可能與近期發生的規模8.8強震有關。

▲專家認為,這次的火山噴發很可能與近期發生的規模8.8強震有關。(圖/翻攝自RT)

路透、塔斯社等報導,克拉舍寧尼科夫火山本體高度為1856公尺,這次噴出的火山灰柱達到6000公尺,火山灰雲已朝太平洋方向擴散。俄羅斯緊急事務部堪察加分部說明,沿途並無人口密集區域,航空警戒級別已調整至「橘色」級別,顯示飛機面臨更高的風險。

???????????? HISTORIC PHOTOS: Volcano AWAKENS in Russia’s Kamchatka Krasheninnikov erupts for FIRST time in MODERN history — after 460+ YEARS Ash cloud now 5–6KM high pic.twitter.com/qGpq2ZQmtU

堪察加半島火山噴發應變小組負責人吉里娜(Olga Girina)透露,「目前山坡出現裂縫,熔岩穹丘形成,伴有強烈蒸氣活動」。吉里娜也說明,克拉舍寧尼科夫火山最近一次噴發可追溯至1463年前後,時間誤差範圍約40年,此後便無任何噴發紀錄。

吉里娜提到,這次的火山噴發很可能與7月30日發生的規模8.8大地震有關,當時曾觸發美國西岸、夏威夷、中國、日本與台灣在內的太平洋沿岸多國海嘯警報,隨後堪察加半島上最活躍的克柳切夫火山(Klyuchevskoy)也噴發。

WATCH: Incredible footage of the FIRST RECORDED ERUPTION of Krasheninnikov volcano in Kamchatka, Russia.



It wouldn't be a surprise to me if it was triggered by the megathrust M8.8 earthquake a few days ago.



Krasheninnikov volcano began its FIRST RECORDED eruption at 16:50 UTC… pic.twitter.com/FpUKRo9dLG