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不甩川普！　印度3原因「照買俄油」：穩定全球油價

▲▼美國總統川普,印度總理莫迪。（圖／路透）

▲印度總理莫迪與美國總統川普。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

印度政府消息人士2日證實，該國將持續向俄羅斯採購原油，除了因為已經簽訂長期合約，也有經濟因素考量，更重要的是，此舉能夠穩定全球油價。此前，美國總統川普威脅，要對印度購買俄羅斯原油的行為祭出「懲罰」。

川普宣布對印度課徵25%關稅，除了巨大貿易逆差、嚴厲的非貨幣貿易壁壘之外，還指控新德里在烏俄戰爭期間，向俄羅斯購買武器與能源，威脅祭出懲罰措施。《路透社》也報導，過去一周印度國營煉油廠停止購買俄羅斯原油，川普1日大讚這是「很好的一步」。

不過《紐約時報》2日引述2位印度高官說法報導，印度進口俄羅斯原油的政策沒有改變。其中一人透露，政府未向石油企業下達任何指示，要求停止購買俄羅斯原油，「這些都是長期的原油合約。一夜之間停止採購不是那麼簡單。」俄媒《塔斯社》也報導，印度政府並未指示國內煉油廠停止購買俄羅斯原油，或者尋找其他供應商。

▲▼油井,石油,原油。（示意圖／達志影像）

▲印度政府消息人士宣稱，印度採購俄羅斯原油，有助於穩定油價。（示意圖／達志影像）

消息人士解釋，政府決策主因包括價格、原油品質、物流等經濟因素考量。印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）強調，該國確保能源需求時，會根據市場供應狀況和全球局勢做出決策，「我們與各國的雙邊關係各有價值，不應該從第三國的角度來審視。印度和俄羅斯擁有穩定且久經考驗的夥伴關係。」

消息人士也指出，俄羅斯作為全球第二大原油生產國，日產量約950萬桶，占全球需求近10%，同時也是第二大出口國，每日出口450萬桶原油和230萬桶精煉產品，「印度作為全球第三大能源消費國，85%原油依賴進口，戰略性地調整採購，將確保獲得可負擔能源，同時完全遵守國際規範。」

此人主張，考慮到石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）目前每日減產568萬桶，如果印度沒有向俄羅斯採購原油，全球油價可能飆升，甚至遠遠超過2022年3月每桶137美元的高峰，並且進一步加劇全球通膨壓力。

消息人士也強調，印度煉油廠的營運完全符合國際規範，而且俄羅斯原油從未受到美國或歐盟直接制裁，而是受到G7與歐盟的價格上限機制限制。

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