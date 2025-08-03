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快訊／俄6.8強震！　堪察加半島3地區可能發生海嘯

▲▼ 。（圖／翻攝自USGS）

▲俄羅斯當局稱，堪察加半島3處地區可能發生海嘯。（圖／翻攝自USGS）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯外海3日發生規模6.8強震。路透社援引俄羅斯緊急情況部消息稱，堪察加半島3處地區可能發生海嘯。

俄新社報導，依據堪察加海嘯觀測與預警中心的初步估算，阿留申（Aleutian）可能出現最高不超過19公分的海浪，烏斯季堪察加（Ust-Kamchatsky）浪高不超過15公分，至於首府彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）浪高不超過3公分。

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