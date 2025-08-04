烏夜襲俄羅斯油庫失火　俄2網紅拍片被抓了

▲俄羅斯網紅站在失火工廠面前拍攝影片之後，被當局逮捕。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯索契2名網紅在TikTok發布影片，可見2人在陷入熊熊大火的廠區前方進行拍攝。只不過這也讓2人被警方逮捕調查，因為就在這段影片發布之前，當地油庫才被烏克蘭無人機襲擊。

太陽報報導，現年21歲女子達莎（Dasha Vladimirovna）與19歲女子卡琳娜（Karina Evgenyevna）拍攝一段饒舌影片，更精準地說，是跟著饒舌歌手對嘴唱。影片顯示，在2名女子的身後，還有另外一名赤裸上身的男子出現。

Pues parece que Karina y Dasha se han entregado a la policía que andaba buscándolas... Por si alguien se ha perdido el Hit más caliente del verano... pic.twitter.com/vhrDFkjXvI — Juanjo Prego (@EsteparioTotal) August 3, 2025

對此，索契警方發布通知稱，2名女子把索契當地一場大火現場當作拍攝背景，警方已經展開調查，正採取行動確認2人的身分，並對她們的行為依法進行評估。事後2名女子落網，現階段不清楚影片中的男子是否也被逮捕。

▲警方發布通知請公眾協助尋找這2名女子。（圖／翻攝自X）

達莎與卡琳娜被逮捕的原因並未公開。有媒體暗示，可能與美化烏克蘭襲擊或是揭露俄羅斯防空失敗等因素有關。

8月3日，烏克蘭無人機夜襲索契，造成艾德勒（Adler）區當地一個容量2000立方公尺的油庫發生火災，當局出動120名消防人員滅火。這起事件一度導致索契機場航班暫停起降。