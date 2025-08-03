豪雨狂灌「7路段中斷」　台20線邊坡坍方明上午搶通

▲台東縣海端鄉台20線栗園路段邊坡坍方。（圖／公路局提供）

記者周湘芸／台北報導

西南風影響，中南部持續有豪雨發生，交通部公路局截至今天中午12時統計，仍有9處預警性封閉路段、4處道路災阻路段、3處道路災情，南投縣水里鄉台16線、台東縣海端鄉台20線邊坡土石坍方，預計分別於今天傍晚5時及明天上午10時搶通。

連日雨勢影響，南投縣水里鄉台16線民和路段邊坡土石坍方，預計今天傍晚5時排除；台東縣海端鄉台20線栗園路段邊坡坍方，預計明天上午10時搶通；高雄市桃源區台20線東莊便橋溪水暴漲至路面、高雄市那瑪夏區台29線三明火路段路基沉陷，將視天候及道路狀況檢討開放時間。

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另外，南投縣竹山鎮台3線竹山路段因強降雨渲洩不及導致路面積水，南下車道單線雙向通行，預計今天下午2時排除；高雄市旗山區台29線旗南三路路段水瀑泥流，目前單線雙向通行，預計今天傍晚5時排除。

公路局表示，將持續監控氣象動態發布道路預警訊息，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS等，呼籲民眾豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並注意氣象資訊及道路通阻訊息。

預警性封閉路段：9處

1. 高雄市甲仙區台20線58K+300至72K+500（甲仙至荖濃路段）已於7月31日22時實施預警性封閉，其中台20線70K+500(荖濃路段)，東向車道路基流失30公尺，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

2. 高雄市桃源區台20線79K至89K+500（寶來二橋至桃源區公所路段）已於8月1日18時實施預警性封閉，其中台20線79K+400（樂樂路段）路基缺口，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

3. 高雄市桃源區台20線90K+700（撒拉阿塢橋）已於7月31日7時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

4. 高雄市桃源區台20臨93線便道0K至5K（勤和至復興路段）已於7月29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

5. 高雄市桃源區臺東縣海端鄉台20臨105線0K至44K（梅山口至向陽路段）已於7月29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

6. 屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300（德文路口至神山路段）已於8月2日13時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

7. 高雄市六龜區台27線12K至23K（中興至大津路段）已於7月30日8時實施預警性封閉，其中台27線20K+630(六津橋)因強降雨導致野溪土石流淹沒，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

8. 高雄市那瑪夏區台29線2K+880（民生橋）已於7月30日13時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

9. 高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K（那瑪夏至五里埔路段）已於7月29日20時實施預警性封閉，其中0K+150(南沙魯路段)及4K+150(錫安山路段)路基缺口，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

道路災阻路段：4處

1. 南投縣水里鄉台16線22K+100（民和路段）邊坡土石坍方，道路雙向阻斷，預計3日17時排除。

2. 高雄市桃源區台20線91K+500（東莊便橋）溪水暴漲至路面，橋梁封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

3. 台東縣海端鄉台20線155K+100（栗園路段）邊坡坍方，雙向車道阻斷無法通行，預計4日10時搶通。

4. 高雄市那瑪夏區台29線4K+300至4K+800（三明火路段）路基沉陷，封閉管制，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

道路災情：3處

1. 南投縣竹山鎮台3線北上227K+300（竹山路段）強降雨渲洩不及導致路面積水，南下車道單線雙向通行，預計3日14時排除。

2. 高雄市台27線24K+100（大津路段）南下車道路基缺口，北上車道單線雙向通行。

3. 高雄市旗山區台29線73k+500~74k （旗南三路路段）水瀑泥流，封閉南下車道，單線雙向通行，預計3日17時排除。

