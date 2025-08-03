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中南部豪雨炸9天　氣象署破天荒「發2資料」！5地區雨量破2000毫米

▲▼ 。（圖／翻攝自氣象署官網）

▲8日累積雨量。（圖，下同／翻攝自氣象署官網）

記者施怡妏／綜合報導

中南地區接連受到颱風與西南氣流持續帶來的豪雨影響，多個地區發生積淹水災情，氣象專家吳聖宇表示，這一波雨下得誇張，氣象署破天荒，直接給出8日累積雨量，以及前100名雨量統計排名資料。根據資料顯示，累計雨量超過2000毫米的地區包括高雄市茂林區、六龜區、桃源區等地。

氣象專家吳聖宇在臉書發文，這波連日豪雨下不停，中央氣象署破天荒，首次在官網上公開「8日累積雨量圖」及「全台前100名雨量排名」資料，凸顯此次降雨規模之大。吳聖宇也好奇，接下來會不會出現「10日累積雨量」。

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根據資料顯示，統計至3日中午11時，累計雨量超過2000毫米的地區有，高雄市六龜區、桃源區、茂林區；屏東縣三地門鄉、霧臺鄉。

▲▼ 。（圖／翻攝自氣象署官網）

氣象專家吳聖宇指出，從雲圖觀測顯示，台灣西南外海的雲層發展還蠻明顯的，因此除了山區受地形抬升產生的持續性降雨外，也要多加留意從海面上直接移進來的雲層降雨，「台中以南都是警戒區」；除了中南部內陸山區依然會是雨量最大的區域外，中南部平原到沿海地區的雨量也是不小。

吳聖宇進一步指出，這波降雨要等到下周二（5日）才會緩和一點，要恢復到夏季型天氣，則要等到周三（6日），「因此這一次的西南氣流或強西南風降雨的時間，從7月28日算起的話，預估將會延續長達8-9天，可說是非常少見的情況。」

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