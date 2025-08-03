投51線土石坍方道路封閉　杉林溪森林遊樂園區今休園一天

▲杉林溪連外道路投51線道路搶修封閉。（圖／翻攝「南投縣政府」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

受西南氣流增強影響，南投昨晚至今天上午出現明顯雨勢，導致杉林溪森林遊樂園區聯外道路投51線土石坍方、投54線路基受損、邊坡滑動，目前都已封閉進行搶通搶修，杉林溪園區則公告今天休園、暫停對外開放。

南投縣政府指出，投51線8K+700處發生土石坍方、雙向交通中斷，縣府工務處目前請開口契約場商進行道路搶修封閉；投89線28公里處則有落石，同樣請開口契約廠商協助清除。

▲投54線道路封閉。（圖／翻攝「南投縣政府」臉書粉專）

而投54線13K+400公尺處（普濟橋前）除路基受損，下邊坡也具發生坍塌的危險性，路段自2日即啟動預防性封閉，由縣府工務處請廠商緊急搶修路面裂縫中、防止雨水再滲入路基造成危害，並設置夜間警示，加強提醒來往集集鎮、水里鄉民眾改道台16線，預計至8月4日上午確認無虞後再行開放。

另目前貓羅溪水位上漲，南投市外轆等處內水已有回雍現象，已請市公所通知里長，加強廣播撤離高架橋下與低窪地車輛，並拉起警戒線，抽水機具持續運作中。

縣政府指出，周末災變中心持續二級開設，與13鄉鎮市公所保持密切聯繫，並持續關注天氣動態，確保第一時間支援調度，特別提醒山區的鄉親們保持警覺，慎防樹倒、落石、坍方、土石流等災害，必要時配合政府撤離，也再次提醒鄉親朋友們，勿將汽機車停放於市區低窪地，或貓羅溪兩岸河堤邊，災害發生時請通報119。