哈瑪斯：除非巴勒斯坦獨立建國　否則拒談解除武裝

▲以哈衝突未解。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯2日明確表示，除非巴勒斯坦實現獨立建國，否則不會解除武裝。此聲明被視為再次拒絕以色列針對結束加薩戰爭所提出的關鍵條件。

路透社報導，哈瑪斯與以色列之間的間接談判上周陷入僵局。該磋商原意在於促成60天的停火協議，以及協調雙方釋放人質的安排。然而，雙方在核心議題上持續分歧，特別是在哈瑪斯是否解除武裝的問題上。

日前卡達與埃及公開支持由法國與沙烏地阿拉伯所提出的一項政治聲明，該聲明主張以「兩國方案」為基礎，解決以巴長期衝突，並要求哈瑪斯將其武器交由西方支持的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）掌控。然而哈瑪斯隨後發布聲明，強調除非建立一個「以耶路撒冷為首都、擁有完整主權的巴勒斯坦國」，否則絕不放棄「武裝抵抗」的權利。

哈瑪斯在聲明中指出，「解除武裝只會在我們實現國家獨立後才會討論」，此舉等同拒絕國際調解者提出的停火條件，也使得當前談判進展更顯複雜。

以色列方面則將哈瑪斯的解除武裝視為結束衝突的基本前提。總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府多次表示，在哈瑪斯未放下武器前，任何形式的停火協議都不具可行性。哈瑪斯方面則一再表達對以色列的不信任，並強調「武裝抗爭」是維護巴勒斯坦民族權利的核心手段。

隨著戰爭進入第十個月，雙方均無明顯讓步跡象。儘管區域國家及國際社會積極斡旋，以期推動停火，但現實情勢顯示，以哈之間的政治與軍事裂痕依然深不可解。