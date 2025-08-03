　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈瑪斯：除非巴勒斯坦獨立建國　否則拒談解除武裝

▲以哈衝突未解。（圖／達志影像／美聯社）

▲以哈衝突未解。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯2日明確表示，除非巴勒斯坦實現獨立建國，否則不會解除武裝。此聲明被視為再次拒絕以色列針對結束加薩戰爭所提出的關鍵條件。

路透社報導，哈瑪斯與以色列之間的間接談判上周陷入僵局。該磋商原意在於促成60天的停火協議，以及協調雙方釋放人質的安排。然而，雙方在核心議題上持續分歧，特別是在哈瑪斯是否解除武裝的問題上。

日前卡達與埃及公開支持由法國與沙烏地阿拉伯所提出的一項政治聲明，該聲明主張以「兩國方案」為基礎，解決以巴長期衝突，並要求哈瑪斯將其武器交由西方支持的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）掌控。然而哈瑪斯隨後發布聲明，強調除非建立一個「以耶路撒冷為首都、擁有完整主權的巴勒斯坦國」，否則絕不放棄「武裝抵抗」的權利。

哈瑪斯在聲明中指出，「解除武裝只會在我們實現國家獨立後才會討論」，此舉等同拒絕國際調解者提出的停火條件，也使得當前談判進展更顯複雜。

以色列方面則將哈瑪斯的解除武裝視為結束衝突的基本前提。總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府多次表示，在哈瑪斯未放下武器前，任何形式的停火協議都不具可行性。哈瑪斯方面則一再表達對以色列的不信任，並強調「武裝抗爭」是維護巴勒斯坦民族權利的核心手段。

隨著戰爭進入第十個月，雙方均無明顯讓步跡象。儘管區域國家及國際社會積極斡旋，以期推動停火，但現實情勢顯示，以哈之間的政治與軍事裂痕依然深不可解。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
534 3 1823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鄧愷威大聯盟初先發遭重砲洗禮！3.1局失5分提前退場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈瑪斯：除非巴勒斯坦獨立建國　否則拒談解除武裝

韓國醫美退稅沒了！10%優惠年底喊卡　外國人2026年起多付錢

巴西女公車上突離奇死亡　遺體黏滿「26支iPhone」

最新畫面曝光！尼斯湖水怪「逆流抬頭」前進　目擊遊客嚇傻

傳美國北約制定「援烏新機制」　歐洲出資供應所需武器

嫩媽出門慶21歲生日　5月大男嬰「遭59kg巨犬」活活咬死

中國2海警船「搭載艦砲」進入釣魚台海域　逼近日本漁船

好友患無精症！日男親自「提槍上陣」　與友妻行房捐精

前NBA球星孕妻被鯊魚攻擊！　驚呼「人生最糟一天」

10歲兒護照過期　爸媽「狠心丟包」爽登機！警攔截飛機下場曝光

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

【機車倒一排】台南崑山淹水　在地人苦笑：水上樂園又開幕了

【苦情水上樂園】台南馬路淹成汪洋　升級水上汽車開車自帶人造浪

【海景第一排】萌娃人生第一次看淹水　愜意坐門邊賞水超淡定XD

【烏雲壟罩台北】101高樓「震撼視角」曝　民眾驚呆：以為世界末日

#李多慧騎車 遇粉絲求載！無情拒絕：後座只載女生

【每日一頂】黑汪頭頂各種物品！蔬菜水果樣樣來

哈瑪斯：除非巴勒斯坦獨立建國　否則拒談解除武裝

韓國醫美退稅沒了！10%優惠年底喊卡　外國人2026年起多付錢

巴西女公車上突離奇死亡　遺體黏滿「26支iPhone」

最新畫面曝光！尼斯湖水怪「逆流抬頭」前進　目擊遊客嚇傻

傳美國北約制定「援烏新機制」　歐洲出資供應所需武器

嫩媽出門慶21歲生日　5月大男嬰「遭59kg巨犬」活活咬死

中國2海警船「搭載艦砲」進入釣魚台海域　逼近日本漁船

好友患無精症！日男親自「提槍上陣」　與友妻行房捐精

前NBA球星孕妻被鯊魚攻擊！　驚呼「人生最糟一天」

10歲兒護照過期　爸媽「狠心丟包」爽登機！警攔截飛機下場曝光

新莊箱屍命案詭異3時間點！　驚人巧合都在深夜11點發生

鄧愷威與千賀滉大同場較勁　日媒也關注：109公斤台灣巨漢右投

熱搜韓星手機殼最好入手的同款！Rosé波紋殼愛到包色、BTS V豹紋款萌翻了

罕見西南氣流！　「7天狂下2300毫米」接近年雨量

中國武俠《影之刃零》實機曝光　製作人喊話：要走截然不同道路

哈瑪斯：除非巴勒斯坦獨立建國　否則拒談解除武裝

鄧愷威大聯盟初先發遭重砲洗禮！3.1局失5分提前退場

美股創高後迎「夏季風險」　專家推三層防護投資策略

特別條例修法將送審　國民黨嗆刪國土韌性預算：先普發一萬元

升官後被討厭！想當好主管卻變「地獄上司」　可能中了1迷思

【追悼英雄】勇消張敬謙救溺殉職　告別式覆旗追晉兩線一星分隊長

國際熱門新聞

最新畫面曝光！尼斯湖水怪「逆流抬頭」前進

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

10歲兒護照過期　爸媽「狠心丟包」爽登機

友患無精症！日男「提槍捐精」與友妻行房

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

冷凍31年！「全球最老嬰兒」出生了

遺體黏滿26支iPhone！女車上離奇猝死

不保密了！泰國公布「10大讓步」換美降稅

川普簽行政命令　未列名國家一律課10％

媽媽出門慶生　5月大男嬰遭59kg巨犬咬死

韓國醫美退稅沒了！10%優惠年底喊卡

部署2艘核潛艦　川普嗆俄：準備好核武了

盧比歐：美中進入戰略穩定期　對台立場曝

金正恩5萬戶開發案淪「集體性侵」基地！

更多熱門

相關新聞

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

以色列軍方屢次被指控，在加薩物資分發站附近，開槍射殺手無寸鐵的巴勒斯坦平民。一名美國退役軍人也表示，他在當地從事人道工作時，親眼目睹一名男童領取食物不久後，就遭以軍擊斃。

加拿大承認巴勒斯坦　川普警告了

加拿大承認巴勒斯坦　川普警告了

要求政府停止接觸以色列屯墾區　鄭麗文：是宣布與阿拉伯世界為敵？

要求政府停止接觸以色列屯墾區　鄭麗文：是宣布與阿拉伯世界為敵？

加拿大跟進英國、法國：9月將承認巴勒斯坦國

加拿大跟進英國、法國：9月將承認巴勒斯坦國

若哈瑪斯不停火　以色列考慮佔領部分加薩

若哈瑪斯不停火　以色列考慮佔領部分加薩

關鍵字：

哈瑪斯巴勒斯坦以哈衝突

讀者迴響

熱門新聞

15萬網紅爆「被霸凌退伍」　發不自殺聲明

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

最新畫面曝光！尼斯湖水怪「逆流抬頭」前進

新北驚見蝗蟲潮　農業局回應了

沈玉琳住院5天臉書更新了！　「牽芽芽露燦笑」

一聽「帳戶被凍結」急了！他2500萬全被轉光

竹圍海水浴場4高中生被捲走！好心移工跳海救2人

逼少女交往58歲家教！母下藥再「塗精液助懷孕」

00後的年輕人「這1天一定排休」　網搖頭

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

水困台南！立委「晚間親送便當」畫面曝

趙露思控遭騙走800萬！　火大開撕經紀公司

林逸欣老公首露面：私下叫她老闆

10歲兒護照過期　爸媽「狠心丟包」爽登機

大巨蛋「漂亮女球迷」身分曝　球迷笑翻

更多

最夯影音

更多

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

【機車倒一排】台南崑山淹水　在地人苦笑：水上樂園又開幕了

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面