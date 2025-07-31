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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

要求政府停止接觸以色列屯墾區　鄭麗文：是宣布與阿拉伯世界為敵？

▲黨外在野大聯盟31日開記者會，譴責台灣承諾在以色列屯墾區投入捐款建設醫療中心。（圖／黨外在野大聯盟提供）

▲黨外在野大聯盟31日開記者會，譴責台灣承諾在以色列屯墾區投入捐款建設醫療中心。（圖／黨外在野大聯盟提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對台灣承諾在以色列屯墾區投入捐款建設醫療中心，黨外在野大聯盟發起人鄭麗文今（31日）表示，政府做任何事情都黑箱；從來沒有任何政府踏入非法屯墾區，公然表達支持，甚至要捐款，外交部為什麼做出如此危險、甘冒大不諱？是宣布與阿拉伯世界為敵嗎？民進黨應該立刻懸崖勒馬，立刻停止所有跟非法屯墾區接觸，應該為其嚴重錯誤的政策方向全體國人深深道歉。

黨外在野大聯盟31日上午在立法院舉辦「拒絕賴清德的浮士德外交」記者會。國民黨立委羅智強表示，中華民國外交應該要秉持「目的要正當」、「過程要合法」、「執行要有效」等正派外交3原則來進行，但以此檢視政府打算捐助以色列屯墾區醫療設施，以哈衝突導致加薩走廊情勢混亂，國際對以色列作法頗有微辭，包括英法、聯合國，對以色列屯墾區狀況存在很強烈的不同意見，這時候台灣跳進去到正當性受國際質疑的紛爭之地，採取外交金援跟介入，是否符合第一原則？第二、到底合不合國際法，過程是不是合法？第三、這執行是有效執行嗎？

羅智強說，對於關於外交重要決定，政府目前做法不透明，也沒清楚告訴大家正派外交的基本原則，因此他會在立法院要求行政部門說清楚，把決策過程公諸於眾。

鄭麗文表示，726之前當大家看到這新聞基本上是傻眼的，如果非國際媒體報導，台灣內部可能不知道發生如此嚴重的事情，因為我方政府做的任何事情都是黑箱、都不受監督，更違反陽光法案精神，所以輿論譁然。鄭也表示，雖事發後沒幾天就有以色列幾10位議員連署聲明支持台灣，但內容非常空洞，且無法發揮任何實際重要，換來的是一紙空談。

鄭麗文指出，現在以色列國際處境何其艱難，9月即將召開聯合國大會，不只法國，前幾天英國打算承認巴勒斯坦，加拿大宣布9月有條件承認巴勒斯坦國，這是因為以色列長期對巴勒斯坦，尤其是加薩走廊慘絕人寰的作為，所以大家為謀中東和平，在國際上，聯合國內部主張兩國方案；不僅如此，對以色列屯墾區長期違反國際法院、聯合國決議，從來沒有任何政府踏入非法屯墾區，公然表達支持，甚至要捐款。

接著，鄭麗文說，今天中華民國外交部為什麼窮途末路做出如此危險、甘冒大不諱？這個作為，更迴避所有國會監督，所以她要代表黨外在野大聯盟提出嚴正譴責：第一、公然違背國際法，且讓台灣淪為非法佔領幫兇跟共犯；第二、這是可恥的政治交換，以國家格調換取虛假的支持，當全世界140國家承認巴勒斯坦國並譴責非法屯墾區時候，民進黨政府居然反其道而行，不只是違背我國長期立國根本跟台灣人感情，更挑戰國際社會道德、法律底線，甚至等於是對其他阿拉伯世界，宣布與他們為敵嗎？這樣的因小失大，這是為什麼她說是「浮士德的外交」，因為是為了虛假政治支持，不惜出賣國家靈魂、道德底線。

鄭麗文說，第三、這是短視強權附庸，徹底拋棄台灣外交自主性；她說，從種種的國際處境及總統賴清德、民進黨長期作法，「我們寫這聲明時候」，恐怕美國政府已經是地表上唯一還公開支持同情以色列作為的國家，但這兩天連美國總統川普都承認加薩走廊非人道狀況，讓她們懷疑關稅談判過程中，也懷疑賴希望過境美國時，是不是也想透過這樣舉動來討好美國，這是合理的國際外交、台灣外交應該有的作法嗎？

鄭麗文表示，為什麼前總統馬英九8年執政外交休兵，可以不需要走偏鋒、不需要出賣靈魂，跟魔鬼打交道？如今我國外交只剩下這樣的做法嗎？這作法絕非台灣人民所支持跟共識；此外，口口聲聲說政府沒錢、普發1萬沒錢、買衛生紙沒錢，為什麼有錢在國際社會所不容的非法屯墾區，尤其以色列又很有錢，他們有缺這個錢嗎？這就是赤裸裸的政治表態，有錢的話，應該是資助加薩走廊。

鄭麗文說，民進黨應該立刻懸崖勒馬，立刻停止所有跟非法屯墾區接觸，應該為其嚴重錯誤的政策方向全體國人深深道歉，聲明我國是支持聯合國2024年9月18日的決議，並拒絕為以色列在巴勒斯坦任何殖民行為背書；第二、中華民國政府不該為任何以色列非法屯墾區進行任何形式資金援助、技術合作或官方接觸，並且停止外交部所有與以色列非法屯墾區相關交流計畫跟援助預算。

鄭麗文透露，她已跟立法院外交國防委員會主席黃仁溝通，要求外交部跟相關單位做相關專案報告，說明決策過程、決策進度，並要求這種對於這種非法預算必須立刻停止；另外她也聯繫民眾黨立法院黨團副總召張啓楷，惟張出席朝野協商，今天無法到。

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