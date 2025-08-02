西南氣流狂灌！二重港淹水南化土石流　水利局急開閘護撤446人

▲北門區二重港社區今晨因閘門尚未完工導致積水，上午9時後手動排水，約9時30分退水。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受西南氣流影響，台南市2日清晨遭遇猛烈豪雨侵襲，北門區單小時最大雨量達46毫米、3小時累積破百毫米，導致二重港社區因閘門尚未完工內水無法排出，一度出現積淹水，所幸手動開啟閘門，至9時30分完成退水。南化區則傳出山坡土石崩落，玉井警分局配合南化區公所，預防性撤離159戶、446人，避免災損。

北門區文山裡一帶地勢低窪，市府原規劃設定小排閘門以防海水倒灌，但目前工程尚未完工，且因清晨滿潮關閉閘門又遇大雨，致使內水難排、積水湧現。水利局上午9時外水水位降低後緊急手動開啟閘門，積水才逐步退去。市長黃偉哲獲報後，要求加速防潮設施工程，盡速完工因應後續雨勢。

南化區東和里今午也傳出災情，一戶民宅後方山坡滑動，所幸屋主1日下午5時許即由玉井分局曾立志所長與警員張雅珺協助撤離，無人傷亡。玉井分局今也加強巡視台3線、台84線、南175等多處山區要道，並強調災情未歇，籲民眾減少不必要外出，注意土石滑落與積水路段安全。

根據中央氣象署發布豪雨特報，高雄、屏東山區今夜至明晨恐有「超大豪雨」，台南亦列「大豪雨地區」。水利署同步針對曾文水庫調節性洩洪發警，並針對左鎮與關廟區河川發布二級水位警戒，呼籲民眾遠離河川，配合撤離指示，以防不測。