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台南時雨量破百！氣象署揭威力「極端可怕」：一輩子不一定見過

▲▼一圖看短延時強降雨有多強。（圖／氣象署提供）

▲一圖看短延時強降雨有多強。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

西南風挾帶驚人降雨，台南多處出現嚴重淹水災情，根據氣象署觀測，台南永康區今最大時雨量103.5毫米，屏東縣三地門122毫米。而時雨量破百，雨勢究竟有多猛？氣象署今(2日)透過臉書發文說明什麼是「時雨量」、「短延時強降雨」，指時雨量破百許多人可能一輩子也不會遇到，是相當極端可怕的降雨強度。

氣象署指出，所謂「時雨量」是指一小時內的累積雨量，比起日雨量，更能直接反映降雨強度。舉例來說，如果同樣是30毫米的雨，在24小時內慢慢下完，大多數人頂多覺得地上濕濕的，影響不大；但若這30毫米在短短10分鐘內傾瀉而下，便可能造成路面積水，甚至災害發生。換句話說，「下多大」與「下多久」是完全不同的概念，前者反映的是強度，後者決定的是總量，而這兩者結合起來，才是真正影響災情的關鍵。

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▲▼台南豪雨下不停，多處傳出災情，市長黃偉哲涉水勘災。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

▲台南多處傳出災情，市長黃偉哲涉水勘災。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

氣象署也進一步說明，時雨量小於0.2毫米，是可以忍受不撐傘的毛毛雨；時雨量0.2~ 1毫米是開始需要撐傘的小雨；中等雨勢，地上開始有水灘，則是時雨量1~10毫米；在10到20毫米時，在外撐傘腳會被淋濕，一般人開始會覺得「下大雨了」。

當時雨量到了20~30毫米，氣象署說，基本上是傾盆大雨了，開車即使將雨刷調到最快，視線仍然不良，就算撐傘部分身體也會被淋濕的程度，路邊地勢較低處也會開始積水。

時雨量30~50毫米，氣象署表示，該雨勢已經很激烈，像倒水桶一般，路面會開始明顯大範圍積水；當時雨量達到50~80毫米，雨的感受就像瀑布一樣，即使撐傘也幾乎沒有用，開車視野非常差，到了這程度，往往已超出一般城市排水系統的負荷。事實上，即便是全台排水設計負荷最高的台北市，系統上限也僅約78毫米。

氣象署直言，當時雨量超過80毫米以上，猛烈的程度讓人感受到壓迫感和窒息感，好像天空快掉下來一樣，基本上大多數城市的排水系統都難以負荷，會發生很多災害如大範圍淹水、土石流等。「時雨量100毫米以上，等同極端等級，極易致災！」

▲▼台南安南區淹大水，民眾憤慨。（圖／記者林東良翻攝)

▲台南安南區淹大水，民眾憤慨。（圖／記者林東良翻攝)

氣象署強調，​台灣相對於世界，是個相當多雨的地方，習以為常的時雨量，對很多國家而言，已經是相當可怕的災難。而時雨量破百，就連台灣，基本上只有在特殊且極端的天氣事件中才會看到這個數字，「許多人可能一輩子也不會遇到，可以說是相當極端且可怕的降雨強度。」

而這幾天部分地區的「時雨量」動輒破70、80毫米，氣象署表示，不管是下在市區或山區，都很容易導致淹水、山洪、土石流等災害。

​此外，氣象署也表示，在看雨量資料時，一方面須關注時雨量，判斷「雨下多大」，一方面須留意持續時間，判斷「總累積量」，這樣才能了解這場雨的「威力」，做出合適的對應。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提估）

▲南部縣市單日累計雨量驚人。（圖／氣象署提供）

而氣象署發布豪大雨特報提及「短延時強降雨」，由於短時間內很大的雨勢，容易造成積淹水、土石流等災害，防災、水利單位會以「短延時強降雨」描述這個現象。

氣象署說，豪大雨特報也有針對這種宛如雨彈轟炸型的降雨特別進行示警，當時雨量超過40毫米時，就會特別強調「短延時強降雨」的影響，提醒大家注意留意可出現積淹水的狀況，用路行車要特別注意安全、河邊活動要留意溪水暴漲、山區也要特別小心落石或坍方。

目前「短延時強降雨」特報標準分三個等級，分別為1小時雨量達40毫米的「短延時大雨」、3小時達100毫米的「短延時豪雨」，以及3小時達200毫米的「短延時大豪雨」。氣象署提醒，當聽到「豪大雨特報」發布時，要多留意是否有「短延時強降雨」的影響。

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