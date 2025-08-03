罕見西南氣流！　「7天狂下2300毫米」接近年雨量

▲7月28日至今晨4時累積雨量前10名。（點圖可放大／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩表示，罕見的西南氣流個案！統計自7月28日至今天清晨4時，這波西南氣流肇致的顯著的降雨，高雄茂林總累積降雨量已達2300毫米，高雄桃源也有2065毫米，接近台灣年平均的降雨量（2500毫米），且仍在持續增加中。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，加上系統影響過程中，多伴隨著劇烈的雷電現象與短延時強降雨，高雄桃源時雨量就高達117毫米，周六台南永康時雨量也狂飆破百，高雄及屏東山區單日累積降雨量就衝破500毫米。

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林得恩指出，可以說這波是近年來，非颱風為肇因的劇烈降雨，且罕見下得久、下得多且下得猛個案；根據中央氣象署的預報資料顯示，整個西南風減弱的時間點，可能要拖到周一白天以後，降雨才會逐漸減緩。

►7/28至今晨4時累積雨量前10名

1、 高雄市茂林區 2298.5毫米



2、 高雄市桃源區 2070毫米



3、 高雄市茂林區 1972毫米



4、 高雄市桃源區 1962.5毫米



5、 屏東縣三地門鄉 1877毫米



6、 高雄市桃源區 1860毫米



7、 屏東縣春日鄉 1857毫米



8、 屏東縣霧台鄉 1845毫米



9、 高雄市桃源區 1810毫米



10、高雄市那瑪夏區 1722毫米