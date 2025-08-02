快訊／7地區明天雨量達停班課標準　估24小時降490毫米

▲24小時雨量預測。（圖／氣象署提供）※點圖放大

生活中心／台北報導

受西南氣流影響，雨勢不斷，中央氣象署啟動「較大規模或較劇烈豪雨加強作業」進入第6天，今天下午公布最新24小時雨量預測，台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區以及台東縣山區，明天仍達到「水災」的停止上班上課標準。至於是否停班課，以各縣市政府公布為準。

根據最新24小時雨量預報，今晚8時至明晚8時，台中市山區預估雨量150至250毫米，南投縣山區預估雨量150至250毫米，雲林縣山區預估雨量150至250毫米，嘉義縣山區預估雨量200至340毫米，高雄市山區預估雨量300至490毫米，屏東縣山區預估雨量300至490毫米，台東縣山區預估雨量150至250毫米，達到停班課標準。

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依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，水災的停班停課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

▲停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

根據氣象署預報，今日西南風增強，明日西南風偏強，易有短延時強降雨；今、明兩天嘉義以南地區有陣雨或雷雨，台中至雲林地區、東南部山區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生，尤其高屏山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。

下周一西南風影響，苗栗以南仍有豪大雨，其他地區為午後雷陣雨；下周二太平洋高壓增強，西南風減弱，雨勢趨緩，中南部有局部大雨，其他地區為午後雷陣雨。