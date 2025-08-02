強降雨釀災安南多里淹水大腿　陳亭妃：治水預算一次核定才有感

▲立委陳亭妃與各里長、市府水利局及水利署人員現場會勘，要求治水工程一次核定到位。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市2日清晨遭遇瞬間強降雨襲擊，僅3小時安南區局部雨量即突破百毫米，頂安、安慶、新順、安順與原佃等里傳出嚴重淹水，部分區域水深甚至淹至大腿。立委陳亭妃上午緊急會勘，呼籲中央應把握風災特別預算機會，一次核定經費，讓治水工程「完整到位、人民有感」。

會勘由頂安里長吳勝智、安慶里長王崑茂、新順里長陳賈、安順里長陳進明與原佃里長莊國隆陪同，並邀集水利署第六河川局與市府水利局人員共同現場勘查。陳亭妃指出，安中路一段排水工程雖已發包，滯洪池設計亦送中央審查中，但應加快通過進度，盡速完工，以解決安中路與長溪路一帶反覆淹水難題。

她強調，六塊寮排水從原本局部積水，近年已擴大為社區性淹水災害，顯示現行系統已不敷使用，應從上游分流、下游增設抽水站，新順橋也須改建、加大通水斷面。此外，總頭寮、新寮、十三佃等舊聚落目前排水未銜接至安中抽水站，形同「有站無效能」，呼籲市府應增設箱涵串接，提升整體排水效能。

陳亭妃語重心長表示，若治水工程仍採「切香腸」式分段執行，人民難以一次感受成效。她以曾文溪整治為例，歷時17年才完成，強調唯有一次到位編列預算，才能解決長年積淹水困境，盼中央能以這波風災作為轉機，啟動復建與重建的治水總體規劃。