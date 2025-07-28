大雷雨彈炸裂！嘉義全縣頻傳災情　太保埤麻腳大排「水滿出來」

▲嘉義大雷雨，太保市埤麻腳大排滿出淹水，蔡易餘到現場勘查。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

氣象署指出，受到低壓帶加上西南風影響，雲嘉南地區今(28日)遭到大雷雨轟炸，嘉義縣災情尤為慘重，縣府今早緊急宣布全縣停班停課，目前各地紛紛傳出積淹水，部分道路水深及膝，因此暫時拉起封鎖線封閉；其中太保市一處大排水溝水位已經滿出，立委蔡易餘也到現場勘查，提醒民眾不要靠近。

嘉義縣水上鄉台82線、嘉175線交流道積淹水，現場水深及膝，警方到場後立即預警性封閉台82線忠和交流道東西向、嘉175線南北向道路；民雄後火車站旁道路今早也傳出淹水，村長緊急通報警方並封閉管制；朴子市168線與小糠榔五路口（往西）車道也有積水，朴子分局大鄉聯合所到場拉設封鎖線管制車輛通行。

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▲水上鄉台82線、嘉175線交流道積淹水，緊急封閉。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外太保市累積雨量驚人，後潭平安宮出現淹水，水位淹沒汽車輪胎市長鄭淑分表示，由於時雨量太大，導致該處上下游及周邊農地大量湧入春珠排水系統。該照片白車前處剛好有一水潭也因水勢無法洩出造成。目前雨勢減緩，陸續水淹狀況也減少。

▲後潭平安宮淹水。（圖／記者翁伊森翻攝）

太保市埤麻腳大排也因瞬間大雨而導致水位滿出，立委蔡易餘也到現場勘查，只見土黃色泥水不斷湧入地面，鄰近的村里也都遭殃，蔡易餘也提醒民眾不要靠近。

▲朴子市竹圍里淹水。（圖／記者翁伊森翻攝）