基隆推12堂夏日限定樂齡課程　玩AR體驗虛擬海底世界

▲基隆推科技融合養生課程，帶銀髮族FUN暑假。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升基隆市高齡者生活滿意度，促進健康老化與社會參與，2025年7月份行動學苑共安排12次夏日限定課程活動，邀請長輩一同參與學習，戶外參訪活動則安排麗都蝶客花園，活動中讓長者利用手機，實際操作AR虛擬實境，推動智能科技生活化。

長輩擁有健康樂活老年生活，2025年7月份行動學苑共安排12次夏日限定課程活動，邀請長輩一同參與學習，課程如「樂活智齡/指尖智慧/活力不老、AI就在您手中、樂活養生之道、敦煌經絡養生操、拉筋伸展活力、魔幻四射-魔術好好玩、環保杯彩繪美學、活力開心有氧」等多元學習課程，透過專業的老師引導，在充滿愛的氣氛下陪伴長者開心學習，傳遞本處對長輩們滿滿的愛，藉由課程中獲得成就感，豐富身心靈滿足感，共同創造健康樂活好生活。

另外，戶外參訪活動則安排「與鯨鯊共游夢幻之旅」，基隆最美的景觀平台及網紅打卡熱門景點「麗都蝶客花園」，活動中教導長者手機操作，鼓勵運用科技商品，推動智能科技生活化，實際操作AR虛擬實境，讓魚群在基隆港上空悠遊，彷彿身歷其境，放鬆心情，享受海底世界漫遊天空。

基隆市社會處長楊玉欣表示，基隆市致力於打造友善高齡的生活環境，透過精心規劃的活動，讓長者在快樂、輕鬆的氛圍中，透過遊戲互動的方式學習與成長，不僅獲得心理上的滿足，也實現樂齡服務的核心精神。她強調，市府希望透過這樣的努力，讓長者感受到幸福與關懷，進一步形塑基隆成為一座溫暖、有愛的幸福城市。

社會處竭誠歡迎設籍本市年滿65歲以上，行動可自理、無需旁人協助且有興趣參加活動之長者踴躍報名，請備身分證正本及緊急連絡人手機/電話填寫報名表，逕洽戶籍所在地區公所（社政課）登記。