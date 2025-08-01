女狂奔追車！竟是車禍後沒打P檔　愛車超神奇「自駕左轉」撞3車

記者許宥孺／高雄報導

高雄市左營區今（1）日發生一起離奇的連環車禍，一名尤姓女子駕車不慎追撞前方車輛，車禍處理告一段落後，遭追撞的黑色轎車先移到路邊，但尤女卻忘記打P檔，導致車輛在無人駕駛的狀態下向前滑行，甚至跟著車隊伍於路口左轉，尤女一路奔跑追車，但是轎車仍撞上路邊的2部車輛，最後撞上中央分隔島才停下。

▲尤姓女駕駛先與石姓男子駕駛的車輛發生碰撞。（圖／記者許宥孺翻攝）



事發在1日上午9點10分，警方接獲報案指出，左營區大中二路發生車禍，交通隊員警到場拍照處理事故，經調查是31歲尤姓女子駕駛的灰色轎車與石姓男子駕駛的黑色轎車發生碰撞。由於兩造雙方沒有人受傷，因此事故初步釐清後，員警同意兩方駕駛將車輛移至路邊。

正當被撞的黑色轎車移動駛離時，尤女所駕駛的灰色車輛卻未打P檔，於是在車輛無人駕駛的狀態下持續向前滑行。尤女見狀後，狂奔上前想開車門，員警則駕駛警車一路在旁邊戒護。

▲▼尤女忘記打P檔，車子自駕溜了，尤女一路狂奔追車。（圖／記者許宥孺翻攝）



有趣的是，尤女的車輛通過路口後，竟還隨著左轉車隊伍跟著左轉，行駛至博愛三路後，先是撞上葉姓男子駕駛的白色休旅車，再撞上停在路邊停車格的紅色特斯拉，最後方向盤向左偏移，最終騎上中央分隔島才停下。

尤姓女駕駛一路拔腿狂追，但仍無法即時制止這場鬧劇，所幸整起事故沒有人員受傷，不過這下恐怕有得賠了。警方表示，各方駕駛經酒測都沒有酒駕行為，後續通知拖吊業者到場排除事故車輛，後續肇責仍需進一步釐清。

▲▼停放於路旁的休旅車、特斯拉遭撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

