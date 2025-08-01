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陳其邁缺席高階警官交接典禮　神隱真相曝光：赴桃源區勘災

▲陳其邁在週五的行程全部為不公開行程 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁到桃源區公所運送物資 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

連日來，高雄市山區持續遭遇豪雨襲擊，甚至還發生一家五口在崩塌的道路中消失。今天（1日），市長陳其邁原定出席的高階警官異動會議卻突然缺席，改由副市長林欽榮代為出席，陳其邁的市政行程也進行了突如其來的「不公開」處理。事實上，陳其邁已經親赴桃源區進行防災、救災與物資補給工作，而且事前都未通知記者，充分呈現不作秀的態度。

由於連日豪雨對道路造成重大破壞，特別是桃源與六龜區的連結路段，市政府已於六龜區寶來公路總局監工站設立前進指揮所，由市府團隊與中央單位共同進駐，統一調度救援資源與應變措施。陳其邁在1日行程低調，不只是關心地方的救災進度，他親自前往桃源區運送乾糧、泡麵、奶粉、尿布等超過千份物資，並慰問受災家庭。

▲陳其邁在週五的行程全部為不公開行程 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁在週五的行程全部為不公開行程 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁在週五的行程全部為不公開行程 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁關懷慰問收容處所撤離的族人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁表示，首先會先將桃源市區的物資需求解決，接著會加強奶粉、尿布及特殊藥品的配送，為了應對緊急藥品需求，未來還會啟用無人機進行空中配送。他也強調，在桃源區復興三里一度陷入孤立狀態時，已交代山區必須備足至少14天的存糧，確保民生物資能夠順利送達。

同時在視察過程中也關心到因豪雨導致的事故，尤其是桃源區發生的一家五口墜谷事故。他也表示已經協調相關單位全力搜尋，並派遣社會局與區公所人員進行慰問，關心一家五口失聯案中的14歲兒子。他允諾會全力保障受災家庭，教育局已聯繫校方，並會繼續照顧受災學生。

另外，儘管目前寶來溫泉街未發布土石流警戒，但當地周圍的崩塌風險依然嚴峻。為了避免夜間可能的土石流對市區帶來影響，市府已經要求當地民眾撤離至安全地區。陳其邁提醒山區內的多座橋梁及道路仍需進行安全評估，並強調防災是當前最重要的任務，市政府將全力協助當地居民。

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