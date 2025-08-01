快訊／週末恐又有致災性豪雨！高雄宣布8/2「7行政區」停班課

▲高雄市長陳其邁今日前進山區關心救災進度、送物資。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

中央氣象署今（1)日下午公布最新24小時雨量預測，高雄市山區預估雨量仍達「水災」的停班停課標準。高雄市政府傍晚宣布，明（2）日桃源區、六龜區、那瑪夏區、甲仙區、茂林區、杉林區、美濃區7區停止上班、停止上課。

高雄市政府表示，受到西南氣流影響，明日高雄市山區雨量已達停班停課標準，桃源區、六龜區、那瑪夏區、甲仙區、茂林區、杉林區、美濃區也列為土石流及大規模崩塌警戒區，有致災之虞，為維護市民安全及搶修復原工作，該7個行政區明日停止上班、停止上課。

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▲高雄8/2有7行政區停班停課。（圖／記者許宥孺翻攝）



高雄山區連日降下超大豪雨，高雄市長陳其邁今日前往山區視察，先趕赴六龜前進指揮所了解搶通、搜救進度，目前復興等3里通往台東道路有部分坍塌，明霸克露橋往前的道路也正在積極搶修；另外，連結流籠運送處的路段因已中斷，復興3里形同孤島狀態。

陳其邁表示，他於豪雨一級開設時，已交代山區必須備足14天的存糧，確保民生物資到位。首要是盡速先將桃源市區的物資補齊後，接續提供奶粉、尿布、特殊藥品等物資，如有緊急藥品需求則採用無人機送達；復興3里則有衛生所駐地醫師，盼在國軍弟兄的協助之下，用最短時間使桃源區的市民受到最好照顧。至於茂林目前則是對外交通順暢，那瑪夏台29線正在搶修中，物資已送達那瑪夏。

陳其邁提醒，按照氣象署資訊，週六、週日可能還是會有致災性豪大雨，南部山區降雨可達豪雨等級以上，請盡量避免前往山區、溪河邊活動，因強降雨容易導致溪水暴漲，山區土質脆弱，可能發生坍方、落石、土石流。